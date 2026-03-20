กระหน่ำยิง ส.ส.นราธิวาสหน้าบ้านพัก คนขับ-ตำรวจติดตามเจ็บสาหัส

นราธิวาส - คนร้ายตามประกบยิง ส.ส.กมลศักดิ์ พรรคประชาชาติ ขณะจอดรถที่หน้าบ้านพักใน อ.บาเจาะ ก้มหลบทันรอดตายหวุดหวิด ส่วนคนขับและตำรวจติดตามบาดเจ็บสาหัส 2 ราย
วันนี้ (20 มี.ค.) เวลา 01.09 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้รถยนต์กระบะสีขาว 4 ประตูไม่ทราบยี่ห้อและแผ่นป้ายทะเบียนเป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนสงครามตามกระหน่ำยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ อายุ 59 ปี สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ขณะนั่งรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีดำ รุ่นอัลพาส ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เดินทางกลับมาจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มาถึงบริเวณหน้าบ้านพัก เลขที่ 13/3 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยคนร้ายขับรถแซงรถของนายกมลศักดิ์ ก่อนจะขับถอยหลัง แล้วใช้อาวุธปืนสงครามกระหน่ำยิงใส่รถยนต์ของนายกมลศักดิ์ที่นั่งมากับพวกอีก 2 คน จำนวนกว่า 10 นัด
จากเหตุลอบยิงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คือ นายอุชลัมห์ โกะเลาะ อายุ 55 ปี คนขับ และ ด.ต.หริรักษ์ หีมมิหนะ อายุ 43 ปี ตำรวจติดตาม ถูกกระสุนปืนของคนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสตามร่างกายหลายจุด ส่วนนายกมลศักดิ์ซึ่งขณะเกิดเหตุนั่งโดยสารอยู่ด้านหลัง ได้ยินเสียงปืนได้นอนหมอบลงกับเบาะ ทำให้รอดจากวิถีคมกระสุนของคนร้ายไปได้อย่างหวุดหวิด
หลังเกิดเหตุชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ได้ช่วยกันนำร่างผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย ขึ้นรถยนต์กระบะนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลบาเจาะอย่างเร่งด่วน
ล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย คือ นายอุชลัมห์ โกะเลาะ และ ด.ต.หริรักษ์ หีมมิหนะ ถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์