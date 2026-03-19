ชาวบ้านพัทลุง 6 หมู่บ้านเดือดร้อนหลังรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งหลบด่านใช้ถนนในหมู่บ้าน

พัทลุง - ชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เดือดร้อนหนัก หลังรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินขับหลบเลี่ยงด่านชั่งน้ำหนักบนถนนสายหลัก มาวิ่งบนถนนในหมู่บ้าน ทำให้มีรถวิ่งผ่านทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงค่ำต่างนอนไม่หลับเพราะหวาดผวาจะเกิดอุบัติเหตุ
วันนี้ (19 มี.ค.) ชาวบ้านหมู่ที่ 1,2,3,4,12 และ 13 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบอย่างหนัก กับวิถีชีวิตที่เคยเรียบง่ายใช้ชีวิตประจำวันกันอย่างปกติ แต่ต้องมาผวาหลังจากที่รถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่วิ่งบรรทุกน้ำหนักเกิน เลี่ยงเส้นทางหลักเพื่อไม่ต้องการเข้าด่านชั่งน้ำหนักของทางหลวง บนถนนสายหลักเพชรเกษม พัทลุง -สงขลา ทำให้ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านยามค่ำคืนไม่ได้หลับได้นอน ทั้งที่เคยอยู่กันอย่างสงบมาก่อนหน้านี้
นางประโลม ทองจันทร์แก้ว อายุ 72 ปี ชาวบ้าน ม.12 ต.โคกทราย กล่าวว่า เมื่อก่อนใช้ชีวิตได้ตามปกติ กลางคืนกลางวันไม่วุ่นวาย นอนพักผ่อนอย่างมีความสุข แต่ทุกวันนี้ต้องนอนผวา สะดุ้งตื่นกลางดึกเมื่อรถใหญ่วิ่งผ่านจนทำให้บ้านสะเทือน
ด้าน นางอมรรัตน์ ทองศรีรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 กล่าวว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากรถใหญ่มานานหลายเดือน และร้องเรียนผ่านผู้ใหญ่หลายครั้ง ทุกวันนี้ลูกบ้านอยู่กันอย่างหวาดผวา
ส่วน นางปติตา เตแก้ว อายุ 49 ปี หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า เมื่อก่อนชาวบ้านรวมถึงตัวเธอเองใช้ชีวิตกันอย่างปกติ แต่ทุกวันนี้หลังจากที่รถใหญ่วิ่งผ่านและใช้ถนนในหมู่บ้าน ทำให้นอนไม่หลับ ไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับคนในหมู่บ้านวันไหน และเชื่อว่าหากรถยังวิ่งอยู่แบบนี้ซักวันคนในชุมชนจะมีข่าวร้ายจากอุบัติเหตุ
ด้าน นายสุวิท สุขบัวแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 กล่าวว่า ตั้งแต่มีการเปิดตาชั่งบนถนนสายหลัก ทำให้รถที่บรรทุกน้ำหนักเกินเลี่ยงมาใช้เส้นทางในหมู่บ้าน ชาวบ้านต่างหวาดวิตกและกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุและได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวัน
ขณะที่ นายคมจักร เส้งซิว กำนันตำบลโคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง กล่าวว่า เบื้องต้นหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมา ตนเองได้ไปปรึกษากับทางนายอำเภอและประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และได้มีมติไม่ให้รถที่บรรทุกน้ำหนักเกิน 21 ตัน ใช้เส้นทางถนนสายพรุพ้อ -บ้านกันแร่ ถนนสายบ้านหัวควน-ป่าไม้ไผ่ ในพื้นที่ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน หลังชาวบ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย ได้รับความเดือดร้อน หากมีรถที่บรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งผ่าน
“อยากให้ขนส่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง มาชั่งน้ำหนักและจับดำเนินคดี พร้อมกันนี้ชาวบ้านได้ระดมเงินเป็นรางวัลน้ำจับ หากขนส่งจังหวัดพัทลุง สามารถจับรถบรรทุกที่บันทุกน้ำหนักเกินวิ่งผ่านในหมู่บ้าน จะให้คันละ 5,000 บาท เพราะชาวบ้านที่นี่เดือดร้อนจริงๆ” นายคมจักร เส้งซิว กำนันตำบลโคกทราย กล่าว