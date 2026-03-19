พะยูนหวนคืนถิ่นทะเลตรังสำรวจพบจำนวนมากขึ้น

ตรัง - ผลสำรวจทะเลตรัง โดยกรม ทช.ล่าสุด พบประชากรพะยูน เต่าทะเล และโลมา เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพะยูน สัตว์อนุรักษ์คู่ จ.ตรัง ที่หวนคืนถิ่นมากขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดียิ่งด้านการอนุรักษ์
เมื่อระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ออกปฏิบัติงานสำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตรัง โดยวิธีการสำรวจทางอากาศ (Aerial Survey) ด้วยเครื่องบินขนาดเล็กชนิดปีกตรึง 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ลำ ร่วมกับนักบินอาสาสมัคร Mr. Eduardo Angelo Loigorri ทำการสำรวจแบบ Line transect บริเวณเกาะลิบง เกาะมุกด์ หาดปากเมง บ้านปากคลอง อ่าวสิเกา แหลมไทร และหมู่เกาะใกล้เคียงพื้นที่จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ ผลการสำรวจทั้งหมดในเบื้องต้นจากการนับตรง พบพะยูนไม่น้อยกว่า 73 ตัว เต่าทะเลไม่น้อยกว่า 119 ตัว และโลมาหลังโหนกไม่น้อยกว่า 32 ตัว โดยแบ่งตามพื้นที่ ได้ดังนี้ บริเวณเกาะลิบง พบพะยูน 62 ตัว เต่าทะเล 100 ตัว และโลมาหลังโหนก 30 ตัว บริเวณเกาะไหง เกาะมุกด์ พบพะยูน 6 ตัว และเต่าทะเล 13 ตัว และบริเวณหาดปากเมง บ้านปากคลอง แหลมไทร พบพะยูน 5 ตัว เต่าทะเล 6 ตัว และโลมาหลังโหนก 2 ตัว
ผลการประเมินสุขภาพสัตว์จากการสังเกตด้วยสายตา พบว่า พะยูนแสดงพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหารบนแนวหญ้าทะเล ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ดี (BCS = 3/5) นอกจากนี้ยังพบคู่แม่ลูกของพะยูน จำนวน 4 คู่ และคู่แม่ลูกของโลมาหลังโหนก จำนวน 4 คู่ รวมถึงพบพะยูนแสดงพฤติกรรมการผสมพันธุ์และเกี้ยวพาราสี ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์เพศของสัตว์ทะเลหายาก ขณะที่สุขภาพสัตว์ทะเลโดยรวมก็ปกติ ไม่พบพฤติกรรมที่แสดงความผิดปกติ และไม่พบบาดแผล หรือร่องรอยที่เกิดจากการถูกเครื่องมือประมง หรือขยะทะเลพันรัดของสัตว์ทะเล
ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้ จะนำไปคำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของสัตว์ทะเลหายากในบริเวณพื้นที่จังหวัดตรังต่อไป รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพะยูน ซึ่งจังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของพะยูน แต่เมื่อหลายปีก่อนเคยมีปัญหาเรื่องพะยูนย้ายถิ่น อันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเล อย่างไรก็ตาม ผลจากการสำรวจครั้งล่าสุดกลับพบประชากรพะยูนในทะเลตรังมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดียิ่ง