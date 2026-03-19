4 สส.ภูมิใจไทยนครศรีธรรมราชเร่งรัดสยบปัญหาน้ำมันในระดับพื้นที่ ยันกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจฐานรากกำลังได้รับผลกระทบ

ที่สภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 19 มีนาคม 2569 ภายหลังจากการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้ว 4 สส.นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย นำโดยนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พร้อมด้วยนางสาวอวยพรศรี เชาวลิต นางสาวนันทวัน วิเชียร และนายอภินันท์ สโมสร ได้ร่วมลงนามในหนังสือเร่งรัดติดตามการช่วยเหลือทุกกลุ่มอาชีพในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำมัน โดยได้ยื่นตรงกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบก.
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช ระบุว่าในระดับกลุ่มอาชีพที่กระจายอยู่ทุกโซนนครศรีธรรมราช ที่เรียกกันติดปากว่า เขา ป่า นาเล มีกลุ่มอาชีพหลากหลายตามลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศ ที่สำคัญที่สุดคือทุกกลุ่มอาชีพคือฟันเฟืองของระบบเศรษฐกิจฐานรากจากระดับชุมชน จังหวัด สู่ระดับประเทศ เมื่อฐานรากเกิดปัญหาย่อมส่งผลกระทบไปโดยรวม
นางสาวพิมพ์ภัทรา ได้จำแนกและยืนยันว่า ปัญหาที่ สส.นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย ทั้ง 4 คน ได้ติดตามที่เร่งให้มีการแก้ไขคือกลุ่มผู้ประกอบการประมงชายฝั่ง ประมงพาณิชย์ ปัจจุบันน้ำมันเขียวสำหรับอุตสาหกรรมตลอดแนวชายฝั่งนครศรีธรรมราช น้ำมันเขียวมีราคาสูงขึ้นในคราวเดียวถึง 10.40 บาท ทำให้ผู้ประกอบการทยอยหยุดทำการประมงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมการประมง
“กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ประสบปัญหากับการใช้น้ำมันที่มีข้อจำกัดได้การจัดซื้อบรรจุภาชนะ และปริมาณการซื้อ ที่ไม่สามารถนำเครื่องจักรมาเติมยังสถานีบริการได้ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งใหญ่ รายย่อย จากข้อจำกัดไม่สามารถเติมน้ำมันในสถานีบริการได้ อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในแต่ละวัน”
และที่มองข้ามไม่ได้ สส.นครศรีธรรมราช รายนี้ยังระบุว่าอีกกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องจักรรายย่อยเช่นกลุ่มรถไถ รถเกี่ยวข้าว รถขุด รถเกรด รถดัน และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงรายใหญ่ กำลังได้รับผลกระทบต่อการทำงานอย่างหนัก ทุกกลุ่มอาชีพข้างต้นนี้กระจายอยู่ทุกโซนของจังหวัดนครศรีธรรมราช การยื่นหนังสือไปยังฝ่ายบริหารขณะนี้เพื่อเร่งรัดให้มีการบริหารจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน