ชาวนราธิวาสแห่ต่อคิวเติมน้ำมันเตรียมเดินทางเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ

นราธิวาส - ชาวนราธิวาสแห่ต่อคิวเติมน้ำมันยาวเหยียด เพื่อเตรียมเดินทางเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ ขณะที่บางปั๊มปิดป้ายน้ำมันหมดรอขนส่งเข้ามาเติม ด้านพลังงานจังหวัดนราธิวาสเผยทำเรื่องขอโควต้าน้ำมันเพิ่มแล้วคาดจะได้รับในเร็วๆ นี้
วันนี้ (19 มี.ค.) สถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดนราธิวาส พบว่าปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่ในพื้นที่ต่างติดป้ายแจ้งน้ำมันหมด เนื่องจากประชาชนมาเติมน้ำมันกันก่อนหน้านี้เพื่อเตรียมเดินทางเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายออีฎิลฟิตรี โดยบางปั๊มที่ยังคงมีน้ำมันให้บริการก็จะมีการต่อคิวกันยาวเพื่อรอมาเติมน้ำมัน
นายซุพยาน เสมย่อง ประชาชนชาวนราธิวาสที่เดินทางมาเติมน้ำมัน บอกว่า ได้ติดตามข่าวสถานการณ์น้ำมันขาดตลาดอย่างใกล้ชิด หลังพบปัญหาปั๊มน้ำมันปิดป้ายน้ำมันหมด หรือจำกัดการเติม จึงได้รีบมาเติมน้ำมันทันที เพื่อเตรียมเดินทางไปเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอยังต่างจังหวัด
ด้าน นายมะซูกรี เปาะจิ ประชาชนชาวนราธิวาส บอกว่า วันนี้ปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่จำกัดการเติมรถมอเตอร์ไซด์คันละ 50 บาท โชคดีที่รถยังพอมีน้ำมันอยู่บ้าง และตนเองใช้รถมอเตอร์ไซด์ในการเดินทางไปเที่ยวเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ จึงไม่ติดปัญหาน้ำมันไม่พอ
นางสาวอัสมะ เจ๊ะหลง ผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.เอส.แอล.เอ็นเนอร์จี จำกัด (M.S.L. ENERGY CO., LTD.) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ปตท.) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส บอกว่า วันนี้มีการกรอกแบบฟอร์มขอโควต้าน้ำมันเพิ่ม คาดการณ์ว่าจะได้โควต้าน้ำมันเพิ่มในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นวันนี้ (19 มี.ค.69) โดยสถิติปีที่แล้วช่วงแทศกาลฮารีรายอมียอดการเติมน้ำมันกว่า 30,000 – 35,000 ลิตร ในปีนี้เกิดวิกฤติจากสถานการณ์ตะวันออกกลางขึ้น จึงต้องยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น จากเดิมสถานีบริการน้ำมันเปิดบริการ 24 ชั่วโมง เมื่อสต๊อคน้ำมันลดลง จึงปรับเวลาเปิด-ปิดทำการเฉพาะกิจ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ขณะที่ นายอุดิษฐ์ เพ็ชรศิริ พลังงานจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลฮารีรายออีฎิลฟิตรีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปกติแล้วสถิติการเติมน้ำมันค่อนข้างสูง เนื่องจากชาวไทยมุสลิมมีการเดินทางร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายออีฎิลฟิตรี ส่งผลให้ยอดการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นสูงเป็นประจำทุกปี ประกอบกับตอนนี้มีวิกฤติการณ์ด้านพลังงาน ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีน้ำมันใช้เพียงพอ จึงได้ประสานไปยังกรมธุรกิจพลังงานขอโควต้าน้ำมันเพิ่มเติมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่ คาดว่าจะได้โควต้าน้ำมันเพิ่มเติมในเร็วๆนี้