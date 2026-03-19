ร้านจำหน่ายเสื้อผ้ามุสลิมในเมืองเบตงครวญยอดขายตก ช่วงรายอไม่คึกคักเหมือนทุกปี

ยะลา - ร้านจำหน่ายเสื้อผ้ามุสลิมในเมืองเบตง จ.ยะลา ต่างครวญยอดขายตกแม้ใกล้เทศกาลวันอิดิ้ลฟิตรี หรือ รายอปอซอ เชื่อผลพวงมาจากเศรษฐกิจซบเซาและสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง
วันนี้ (19 มี.ค.) บรรยากาศในช่วงเทศกาลวันอิดิ้ลฟิตรี หรือ รายอปอซอ ฮิจเราะห์ศักราช 1447 ของชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในปีนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงา เพราะประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างประหยัดมากขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจขาลงด้วยปัจจัยหลายอย่างที่รวมมาบรรจบกัน ไม่ว่าจะมาจากปัญหาราคายางตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องหลายปี บวกกับปีนี้เกิดสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนไม่สามารถมีกำลังซื้อได้
เจ้าของร้านอาวี่ ร้านจำหน่ายเสื้อผ้ามุสลิม ตั้งอยู่หน้ากูโบร์กลางเบตง ถนนประชาธิปัตย์ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา กล่าวว่า การค้าขายปีนี้คนน้อยกว่าปีที่แล้ว เพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทำให้ยอดขายน้อย ทางร้านได้คัดเสื้อผ้าที่มีสีสันลวดลายที่ถูกใจพี่น้องมุสลิมและมีราคาถูก โดยเสื้อโต๊บมีราคาตั้งแต่ 200-400 บาท เป็นชุดชุดละ 700 บาท ส่วนหมวกกะปิเยาะมีราคาตั้งแต่ 80-150 บาท
ซึ่งปีนี้ทางร้านคัดเลือกเสื้อผ้าติดเทรนใหม่ที่เน้นคุณภาพการตัดเย็บ และเนื้อผ้าที่มีความละเอียดมากขึ้น แต่เลือกที่จะคงราคาเดิมหรือปรับลดราคาลงบ้าง โดยมีเสื้อผ้าเริ่มต้นที่ 150 บาท ไปจนถึง 1,250 บาท เพื่อให้มีตัวเลือกหลากหลาย และเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้มีชุดใหม่ใส่ฉลองวันสำคัญอย่างมีความสุข นอกจากนี้สินค้าประเภทของฝากอย่างผ้าถุงและผ้าโสร่งลดราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายอีกด้วย
เจ้าของร้านอาวี่ กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้ยอดขายลดลงแล้ว ยังเกี่ยวกับสังคมปัจจุบันที่ประชาชนต่างที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้ยอดขายส่วนหนึ่งลดลงในช่วงเทศกาลวันอิดิ้ลฟิตรี หรือ รายอปอซอ ที่โดยปกติแล้วจะออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของเสื้อผ้าก่อนถึงวันเฉลิมฉลองเป็นไปอย่างคึกคัก แต่ปีนี้กลับเงียบเหงาจนน่าห่วง