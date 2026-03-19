ผงะ! คนงานก่อสร้างถนนพัทลุงพบกระเป๋าถูกทิ้งหน้าแคมป์เปิดดูภายในพบไอซ์หนัก 24 กก.

พัทลุง - คนงานก่อสร้างทางสายสี่แยกโพธิ์ทอง-ควนขนุน ท้องที่ ม.7 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง พบกระเป๋าถูกทิ้งหน้าแคมป์จึงแจ้งหัวหน้า เมื่อเปิดดูภายในพบไอซ์น้ำหนักรวม 24 กก. จึงรีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
วันนี้ (19 มี.ค.) ร.ต.อ.วุฒิชัย แสงชาตรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนขนุน จ.พัทลุง พ.ต.อ.นาถพล บุญสนิท ผกก.สภ.ควนขนุน นายตำรวจที่เกี่ยวข้อง จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ควนขนุน จนท.กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง และ จนท.พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนงานก่อสร้างทางสายสี่แยกโพธิ์ทอง-ควนขนุน ท้องที่ ม.7 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน พบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ สีดำ ซึ่งมีคนนำมาทิ้งไว้หน้าแคมป์คนงาน และหลังจากที่คนงานเปิดกระเป๋าพบว่าภายในบรรจุยาไอซ์บรรจุอยู่จำนวน 24 แท่ง ๆ ละ 1 กิโลกรัม
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุมี นางสุพรรณี เล็กกฐิน อายุ 48 ปี ซึ่งเป็นคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างทางสายสี่แยกโพธิ์ทอง –ควนขนุน ได้มาพบกระเป๋าใบใหญ่สีดำวางอยู่ริมถนนสายดังกล่าวบริเวณในแคมป์ที่พักคนงาน จึงแจ้งให้หัวหน้าคนงาน นายทัศสี แก่นหมัน อายุ 54 ปี ได้รับทราบ เมื่อเปิดกระเป๋าออกมาดูก็พบว่าภายในมียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ จึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
ในเบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่ายาเสพติดดังกล่าวน่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติดนำมาวางไว้ เพื่อให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมารับไป หรือในขณะที่ลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวนี้คนคนร้ายได้พบจุดตรวจตำรวจอยู่บริเวณด้านหน้าจึงนำกระเป๋าเดินทางมาทิ้งไว้ เพื่อป้องกันการถูกจับกุมตัวดังกล่าว ทางด้านฝ่ายสืบสวน สภ.ควนขนุน จะเร่งตรวจสอบภาจากก้องวงจรปิด เพื่อติดตามเจ้าของกระเป๋ามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป