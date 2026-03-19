สตูลจัดใหญ่ “วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 22” สัมผัสมนต์เสน่ห์อ่าวสน-น้ำตกรูดู

จังหวัดสตูล แถลงข่าวเตรียมจัดงานวิ่งระดับตำนาน “วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา ครั้งที่ 22” ท้าทายเส้นทางธรรมชาติสุด Unseen สัมผัสมนต์เสน่ห์อ่าวสน-น้ำตกรูดู ชูคอนเซปต์กีฬาเชิงท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมี นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางสาวภัชกุล ตรีพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล, นายอิสรินทร์ โสธรจิตต์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในครั้งนี้
โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น วันที่ 3 เม.ย. 2569 : กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้จองที่พักใน อ.ละงู เพียงโชว์สลิปการจอง รับเสื้อวิ่งฟรีทันที (1 ห้องพัก/2 ท่าน) เพื่อกระตุ้นการเข้าพักในพื้นที่
วันที่ 4 เม.ย. 2569 : วิ่ง Family Run ณ หาดบางศิลา ถึงลาน 18 ล้าน ปากบารา ระยะทาง 4 กม. วิ่งฟรี! ไม่มีค่าสมัคร พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินยุค 90 “ไท ธนวุฒิ” และคูปองอาหารกระจายรายได้สู่แม่ค้าในท้องถิ่น
วันที่ 5 เม.ย. 2569 : วันแข่งขันหลักบนเกาะตะรุเตา ซึ่งเป็นสนามที่นักวิ่งทั่วประเทศโหยหา โดยปีนี้มีการปรับเส้นทางใหม่ไปยัง “อ่าวสน” เนื่องจากมีการปรับปรุงถนนกลางเกาะ เปิดโอกาสให้นักวิ่งระยะ 16 กม. ได้สัมผัสความงามของน้ำตกรูดู น้ำตกหนึ่งเดียวกลางเกาะที่ไหลลงสู่ทะเล