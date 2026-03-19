เจ้าของปั๊มบางจากสงขลาโวยสำนักงานใหญ่ไม่ส่งน้ำมันให้ทั้ง 4 สาขาอ้างหมดโควต้าทั้งที่ไม่มีในสัญญา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เจ้าของปั๊มบางจาก จ.สงขลาโวยบริษัทไม่ส่งน้ำมันให้ทั้ง 4 สาขา อ้างใช้โควต้าเดือนมีนาคมครบแล้ว กางสัญญาซื้อขายไม่มีระบุเรื่องโควต้าไว้ เซลล์ประจำเขตปัดเป็นคำสั่งจากสำนักงานใหญ่ สว.สงขลาแฉพลังงานจังหวัดส่งห้ามปั๊มน้ำมันติดป้ายจำกัดการเติมน้ำมัน
วันนี้ (19 มี.ค.) เวลา 09.00 น นายพลศักดิ์ วิเศษสิงห์ ผู้จัดการปั๊มน้ำมันบางจาก ใน จ.สงขลา ซึ่งมี 4 สาขา คือ 1.อ.สะเดา 2.หน้าค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ 3.ถนนศรีภูวนารถ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และ 4.อ.นาหม่อม จ.สงขลา ได้เข้าร้องทุกข์ต่อนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สว.สงขลา กลุ่มสื่อสารมวลชน ถึงความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นว่า บริษัทบางจากได้แจ้งว่า จะส่งน้ำมันให้เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 17 มีนาคม เนื่องจากปั๊มของตนใช้โควต้าเดือนมีนาคมครบแล้ว และจะจัดส่งให้ใหม่อีกครั้งในวันที่ 1 เมษายน ทั้งๆ ที่ในสัญญาซื้อขายไม่ได้กำหนดเรื่องโควต้าน้ำมันเอาไว้
“เราเป็นปั๊มที่รับน้ำมันจากโรงกลั่นบางจาก มีสัญญาถูกต้องว่า บางจาก จะต้องส่งน้ำมันให้ทั้ง 4 สาขาโดยไม่จำกัดโค้วต้า แต่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม เซลล์ของบริษัทบางจากแจ้งให้ทราบว่า บางจากจะส่งน้ำมันให้เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 17 มีนาคม เพราะใช้โควตาน้ำมันของเดือนมีนาคมหมดแล้ว เป็นเหตุให้เราต้องปิดปั๊มทั้ง 4 แห่ง ซึ่งนอกจากสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่และลูกค้าที่ประกอบการขนส่ง อุตสาหกรรม และเกษตรกร ผมที่กู้เงินมาสร้างปั๊มทั้ง 4 แห่งหลายล้านบาทก็ต้องเดือนร้อนไปด้วย” นายพลศักดิ์กล่าว
นายพลศักดิ์กล่าวว่า หลังไม่จ่ายน้ำมันให้ ตนได้ติดต่อกับเซลล์ประจำเขต เพื่อแจ้งให้ทราบว่า การไม่จ่ายน้ำมันของบริษัทบางจากเป็นการผิดสัญญา เพราะในสัญญาไม่ได้มีการจำกัดโค้วต้าในการขายในแต่ละเดือน แต่เขียนว่าบริษัทบางจากมีหน้าที่ในการจัดส่งน้ำมันให้ปั๊มของตนตามคำสั่งซื้อโดยไม่มีการจำกัดจำนวน แต่เซลล์ตอบว่าช่วยอะไรไม่ได้ เพราะเป็นคำสั่งจากสำนักงานใหญ่ให้หยุดการส่งน้ำมันให้ปั๊มทั้ง 4 แห่ง และเมื่อเช้าวันนี้ ตนได้แจ้งให้พลังงานจังหวัดสงขลาทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยพลังงานจังหวัดได้รับเรื่องไว้และรับปากว่าจะไปคุยกับผู้จัดการคลังบางจาก แต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีคำตอบแต่อย่างใด
นายพลศักดิ์กล่าวว่า สิ่งที่ตนทำได้ในขณะนี้จึงได้สั่งให้พนักงานของปั๊มทั้ง 4 แห่งประชาสัมพันธ์ให้ประชานในพื้นที่ได้รับทราบว่า ปั๊มทั้ง 4 แห่งจะปิดให้บริการและจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 1 เมษายนนี้ ตนจึงขอวิงวอนให้บริษัทบางจากเห็นใจในความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและลูกค้าที่ไม่มีน้ำมันใช้ โดยเฉพาะที่ อ.สะเดา ซึ่งมีปั๊มขนาดใหญ่ไม่กี่แห่ง และเป็นเมืองเศรษฐกิจ ที่มีรถบรรทุกสินค้าไปยังต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก
ด้านนายไชยยงค์กล่าวว่า วันนี้ ความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการใน จ.สงขลา ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและศูนย์กลางการคมนาคม เป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าไปยังท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย และไปยังประเทศสิงคโปร์ ยังไม่คลี่คลาย ปั๊มน้ำมันทั้งหมดยังถูกจำกัดโควตาในการขายในแต่ละวัน จึงต้องปิดปั๊มทันทีเมื่อน้ำมันหมด นอกจากนี้ พนักงานเติมน้ำมันยังกลายเป็นที่รองรับอารมณ์ของผู้ที่เข้ามาเติมน้ำมัน ทำให้เด็กปั๊มหลายคนลาออกจากงานไปแล้ว เพราะรับไม่ได้กับการถูกลูกค้าก่นด่า
“เจ้าของปั๊มใน จ.สงขลาแจ้งให้ทราบว่า พลังงานจังหวัดได้ห้ามปั๊มต่างๆ ติดป้ายในการจำกัดการเติมน้ำมัน เช่น ที่เขียนว่าให้เติมคันละ 500 บาท หรือจักรยานยนต์ 100 บาท โดยอ้างว่าเป็นการผิดกฎหมายพาณิชย์ ยิ่งกลายเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น เพราะทุกคนที่เข้ามาต้องการเติมเต็มถัง ทำให้น้ำมันที่ได้รับมาจากคลังน้ำมันหมดเร็วยิ่งขึ้นและเดือดร้อนมากขึ้น” นายไชยยงค์กล่าว
นายไชยยงค์กล่าวว่า ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลังงานจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด ไปตรวจสอบในพื้นที่ที่มีปัญหาาความเดือดร้อนสูง เช่น อ.สะเดา อ.หาดใหญ่ อ.รัตภูมิ ไม่ใช่ไปตรวจอำเภอรอบนอก ที่ไม่ใช่เขตอุตสาหกรรมและไม่ใช่เขตเมือง ไม่ใช่เส้นทางหลักในการ สัญจร เพราะพื้นที่เหล่านั้นมีน้ำมันเพียงพอกับจำนวนของประชาชน และอีก 2 วันจะเป็นวันรายอปอซอ หรือวันออกบวชของผู้นับถือศาสนาอิสลาม จะมีผู้เดินทางเป็นจำนวนมากใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถามว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนในการบริหารน้ำมันให้เพียงพอกับการเดินทางของประชาชนแล้วหรือยัง