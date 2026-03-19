ไม่คึกคัก! แรงงานไทยและชาวมาเลย์ผ่านด่านพรมแดนเบตงฉลองรายอน้อยลง ผลกระทบน้ำมันไม่เพียงพอ

ยะลา - ด่านพรมแดนเบตง จ.ยะลา ก่อนเทศกาลฮารีรอยอ ปีนี้ไม่คึกคัก แรงงานชาวไทยและนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้าไทยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา จากปัญหาน้ำมันที่ไม่เพียงพอ
วันนี้ (19 มี.ค.) บรรยากาศที่ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ก่อนเทศกาลฮารีรอยอ ปีนี้ไม่คึกคัก แรงงานไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมุ่งหน้ากลับภูมิลำเนาและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฮารีรายอ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนเบตง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก ตรวจเอกสาร และให้คำแนะนำในการใช้รถยนต์ในการท่องเที่ยวชี้แจงปัญหาน้ำมันในพื้นที่ก่อนผ่านแดน
พ.ต.ท.กฤตกรอิชณน์ คงขำ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง กล่าวว่า ช่วงนี้ที่ด่านพรมแดนเบตงพบว่าปริมาณรถยนต์จากประเทศมาเลเซียที่เข้ามาฝั่งไทยน้อยกว่าทุกปี ส่วนใหญ่ที่เดินทางผ่านด่านในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่เนื่องในหยุดเทศกาลวันฮารีรายอที่จะถึงในช่วงวันศุกร์นี้ โดยเปรียบเทียบจากช่วงปกติก็จะเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่า แต่ในปีนี้เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา ปริมาณนักท่องเที่ยวและแรงงานเดินทางเข้ามาน้อยกว่า
ขณะที่แรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า ปีนี้ที่ด่านพรมแดนไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา ที่ทราบมาแรงงานบางคนก็ไม่เดินทางกลับ ร่วมฉลองที่ทำงานเลย ส่วนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่จะหยุดงานเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกลับกลัวปัญหาเรื่องน้ำมันที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่มาท่องเที่ยว และจะรอให้สถานการณ์น้ำมันภายในประเทศเรามีมาตราการที่ชัดเจนมากกว่านี้ เพราะเท่าที่ดูจากสื่อไทยในประเทศเกือบทุกจังหวัดออกข่าวน้ำมันไม่พอ หากเดินทางเข้ามาเที่ยวกลัวมีปัญหาในการเดินทาง
ด้านสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เบตง ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันที่อยู่เส้นทางเข้า – ออก อำเภอเบตง กล่าวว่า รถยนต์จากมาเลเซียที่เข้ามาใช้บริการในช่วงนี้ยังคงมีตามปกติไม่มากนัก ซึ่งไม่ได้กระทบกับน้ำมันที่ประชาชนในพื้นที่ แต่ขณะนี้น้ำมันทุกประเภทไม่เพียงพอกับความต้องการ วอนคลังน้ำมันขอให้เพิ่มการจัดสรรน้ำมันตามความต้องการของคนในพื้นที่ เพื่อรองรับความจำเป็นของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฮารีรายอ
ส่วนคนในพื้นที่ต่างก็มาเติมน้ำมันสำรองไว้เพื่อท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฮารีรายอ เพราะกลัวในช่วงเทศกาลฮารีรายอคนจะมาเติมมากและน้ำมันมีไม่เพียงพอ คาดว่าในสัปดาห์นี้ ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จะมีมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลวันฮารีรายอ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้รถเดินทางไปพบปะพี่น้อง และร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ