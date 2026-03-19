ชวนเที่ยว “เทศกาลว่าวสงขลา ครั้งที่ 4” วันที่ 27–29 มี.ค.นี้ ชูไฮไลท์ว่าวไฟแสงสียามค่ำคืน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เตรียมจัดงาน เทศกาลว่าวสงขลา ครั้งที่ 4 อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2569 ณ หาดแหลมสมิหลา (ลานว่าวสระบัว) โดยมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดสงขลาให้เป็นจุดหมายปลายทางริมทะเลที่มีเอกลักษณ์ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ควบคู่กับการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบทั้งด้านสถานที่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในงานตลอด 3 วัน นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงว่าวแฟนซีและว่าวบินผาดโผน รวมถึงไฮไลท์ว่าวไฟแสงสีในยามค่ำคืน โดยกิจกรรมการแสดงว่าวจัดขึ้นในช่วงเวลา 13.00 – 22.00 น. ของทุกวัน พร้อมสนุกกับฟรีคอนเสิร์ตและการแสดงดนตรีสดจากศิลปินชื่อดังอย่าง วสันต์ 17 และ Mocca Garden ในช่วงค่ำ ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลสุดชิล อีกทั้งยังมีกิจกรรม Workshop ประดิษฐ์และระบายสีว่าวสำหรับเด็ก ๆ และครอบครัวให้ร่วมสนุกฟรีตลอดงาน คาดว่าจะสร้างความคึกคักและรายได้หมุนเวียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง