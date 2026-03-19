(ชมคลิป) 4 คนร้ายควงอาวุธสงครามบุกกราดยิงหน้าอำเภอยะหริ่ง อส.บาดเจ็บ 1 นาย

ปัตตานี - คนร้าย 4 คนขี่รถจักรยานยนต์ควงอาวุธปืนสงครามเข้าไปกราดยิง อส.ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี พบ อส.บาดเจ็บ 1 นาย
วานนี้ (18 มี.ค.) เวลาประมาณ 19.00 น. เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง หมู่ 1 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า คนร้าย 4 คนขับขี่รถจักรยานยนต์ 2 คันเข้ามายังจุดเกิดเหตุ ก่อนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ อส.ที่เข้าเวรยาม ทำให้ อส.ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 1 นาย
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัย และอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด รวมถึงติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย