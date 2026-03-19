ไม่รอด! ตรวจคนเข้าเมืองตามล่านักค้าโคเคนชาวเยอรมัน หนีข้ามโลกกบดานร้านขายกัญชาเกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี - ตม.สุราษฎร์ธานี ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทยติดตามล่าตัวหนุ่มเยอรมัน นักค้าโคเคน คดีจำหน่ายยาเสพติดและถูกศาลแขวงสตุทการ์ด ประเทศเยอรมนี หนีข้ามโลก กบดานร้านขายกัญชาบนเกาะสมุย
วันนี้ ( 19 มี.ค.69) พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เปิดเผยว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สั่งการให้สืบสวนติดตามตัว นายสเวน อายุ 37 ปี สัญชาติเยอรมัน เนื่องจากเป็นบุคคลที่ทางการเยอรมันต้องการตัวตามหมายจับสหภาพยุโรป และหมายจับระหว่างประเทศ ออกโดยศาลแขวงสตุทการ์ด ในความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดประเภทโคเคน หลังพบข้อมูลว่า นายสเวนฯ ได้หลบหนีหมายจับมากบดานในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โดยจากการประสานข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ทราบว่า เมื่อปี 2564 นายสเวนฯ ผู้ต้องหา ได้ร่วมกันกระทำความผิดจำหน่ายโคเคน ผ่านแอพพลิเคชั่น ชื่อ “ANOM” ในประเทศเยอรมันหลายครั้ง พล.ต.ต.ชูธเรศฯ จึงได้เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และ สั่งการให้ พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี สืบสวนหาข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามตัวมาดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งจากการสืบสวนทราบเบาะแสว่า นายสเวนฯ ได้หลบหนีมาอยู่ที่ร้านขายกัญชาแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย
ต่อมาในวันนี้ 18 มี.ค.69 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้นำคำสั่งเพิกถอนการอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรไปแจ้งกับนายสเวนฯ ที่ร้านดังกล่าว เมื่อไปถึง พบตัวนายสเวนฯ กำลังขายกัญชาให้กับลูกค้าภายในร้าน จากการตรวจสอบพบว่าร้านขายกัญชาดังกล่าว ไม่มีใบอนุญาต ให้จำหน่ายช่อดอกกัญชา และนายสเวนฯ ทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้ยึดกัญชาในร้านไว้เป็นของกลาง
จากนั้นจึงแจ้งคำสั่งเพิกถอนการอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรให้ทราบ และ ควบคุมตัวนายสเวนฯ พร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.บ่อผุด ดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการทำงานและการจำหน่ายช่อดอกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยหลังจากดำเนินคดีตามกฎหมายไทยเสร็จสิ้นแล้ว จะดำเนินการผลักดันส่งกลับ นายสเวนฯ ไปยังประเทศเยอรมนี เพื่อดำเนินการในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป
พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 กล่าวอีกว่า การปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่กำชับให้เร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และ ชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักร หรือหลบหนีการกระทำความผิดมากบดานในประเทศไทยอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และ รักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นเมืองท่องเที่ยว
โดยผู้ที่เข้ามาพำนักในประเทศและกระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยหรือกระทำความผิดได้ที่ สายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1178 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-423440 www.suratthaniimmigration.go.th.//