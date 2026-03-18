พนักงานสนามยิงปืนสะเพน่า ทำปืนลั่น ทะลุกำแพง พุ่งเจาะแก้มสาวจีน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พนักงานสนามยิงปืน สะเพร่า ทำปืนลั่นทะลุกำแพงสนามยิงปืน ก่อนทีืกระสุนพุ่งเจาะแก้ม นทท.สาวชาวจีน ที่ยืนนอถ่ายรูปบริเวณช่องซ้อมยิง บาเเจ็บสาหัส
เมื่อเวลา 18.10 น. วันนี้ (18 มี.ค.) ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ แสงมณี รองสว.(สอบสวน) สภ.กะทู้ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.กะทู้ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกกระสุนปืนบริเวณสนามยิงปืนแห่งหนึ่ง ตรงข้ามสวนเสือ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้รับบาดเจ็บ โดยพนักงานของสนามยิงปืน นำผู้บาดเจ็บส่ง รพ.วชิระภูเก็ต จึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.กะทู้ นำกำลังสายตรวจและชุดสืบสวนรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและดูคนเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน รพ.
เบื้องต้นพบหัวกระสุนขนาด 9 มม.อยู่ที่บริเวณแก้มด้านขวาของ น.ส.เซียว ลฝอายุ 52 ปี นักท่องเที่ยวจีน ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยแพทย์ได้ทำการรักษาบาดแผล ซึ่งผู้บาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวดี
สอบถามทราบว่าผู้บาดเจ็บมาสนามยิงปืนดังกล่าวกับเพื่อนชาวจีนอีกหนึ่งคน จากนั้นได้ไปยิงปืนที่ช่องยิงภายในสนาม โดยมีพนักงานของสนามยิงปืนเป็นผู้ควบคุมการยิง หลังจากยิงเสร็จแล้ว ผู้บาดเจ็บและเพื่อนได้มาถ่ายรูปหน้าช่องยิง ต่อมาแท็กซี่ที่มารอรับผู้บาดเจ็บได้มาแจ้งกับทางสนามยิงปืนว่าลูกค้าได้รับบาดเจ็บ จากนั้นแท็กซี่กับพนักงานสนามยิงปืนได้พาส่ง รพ.ป่าตอง
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบนายหา อายุ 28 ปี ซึ่งเป็นพนักงานของสนามยิงปืนดังกล่าวได้ให้การยอมรับว่า ขณะที่ตนเองอยู่ที่หน้าห้องพักพนักงานของสนามยิงปืน ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 20 เมตร ตนเองได้นำอาวุธปืนส่วนตัวมาตรวจสอบ โดยหลงลืมว่ามีกระสุนอยู่ในรังเพลิง ทำให้กระสุนเกิดลั่นขึ้น วิถีกระสุนผ่านทะลุกำแพงไม้และกระจกบานประตู จนมาถูกใบหน้าของ น.ส.ลี่ลี่ จนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนายหารมาดำเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส มีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองต่อไป