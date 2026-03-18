พัทลุงระทึก! ทาสยาเสพติดป่วยทางจิตคลั่งใช้มีดจี้พยาบาลขึ้นรถหลบหนี

พัทลุง - ผู้ป่วยทางจิตจากการเสพยาเสพติด คลั่งใช้มีดจี้พยาบาลขณะเจาะเลือดออกจากห้องฉุกเฉินใน รพ.ศรีนครินทร์ พาขึ้นรถยนต์ของแม่ขับหนี ก่อนทิ้งพยาบาลไว้ระหว่างทางแล้วหลบหนี
วันนี้ (18 มี.ค.) เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง รับแจ้งจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต.บ้านนา ว่า มีผู้ป่วยทางจิตจากการเสพยาเสพติดเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ขณะที่พยาบาลจะนำตัวรักษาได้ใช้มีดจี้พยาบาลขึ้นรถยนต์แล้วขับหลบหนีไป
หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปสอบสวนและติดตามผู้ก่อเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ศรีนครินทร์ โดยพบเจ้าหน้าที่พยาบาลและแพทย์กำลังแตกตื่น พร้อมติดตามผู้ป่วยทางจิต ทราบชื่อในเบื้องต้นว่า นายณัฐวุฒิ หรือโบนัส มากมูล อายุ 26 ปี ขับรถยนต์ 7 ที่นั่งสีแดงออกจากโรงพยาบาลพร้อมพยาบาลที่ใช้มีดจี้ไปด้วย ทราบชื่อนางประคอง ปานเกลี้ยง อายุ 53 ปี พยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานจิตเวช ร.พ.ศรีนครินทร์
ต่อมา หลังเจ้าหน้าที่เร่งติดตามพบพยาบาลที่นายโบนัสจี้ไปกับรถ ได้ทิ้งไว้ริมถนน ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือและนำตัวกลับมา พบว่าตามร่างกายไม่พบบาดแผลการถูกทำร้าย ซึ่งนางประคองได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ติดตามนายโบนัส ไปที่บ้านใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง พบเพียงรถยนต์ 7 ที่นั่ง ที่ขับมาจากโรงพยาบาล ส่วนเจ้าตัว ทราบจากเพื่อนบ้านว่า เมื่อนายโบนัสมาถึงได้จอดรถยนต์แล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้ติดตามค้นหาแต่ยังไม่พบตัว
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนหน้านี้ นายโบนัสป่วยทางจิตเนื่องจากใช้สารเสพติด ช่วงบ่ายได้อาละวาด ทำลายทรัพย์สิน แม่จึงแจ้งตำรวจและโรงพยาบาลเพื่อมารับตัวไปรักษา แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงจะควบคุมตัวโดยใช้เครื่องพันธนาการ แต่แม่ห้ามไม่ให้ใช้ บอกว่า ลูกยังไม่ทำร้ายใคร และยังเชื่อฟังตนเอง ขณะที่เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปขึ้นรถพยาบาลเพื่อไปพบแพทย์ แม่บอกไม่ต้อง ตนเองจะขับรถนำลูกชายมาพบแพทย์เอง โดยเจ้าหน้าที่ได้ขับรถตามหลังมาด้วย
เมื่อมาถึงยังโรงพยาบาลภายในห้องฉุกเฉิน ขณะที่พยาบาลและแพทย์นำตัวขึ้นเตียงคนไข้เพื่อเจาะเลือดและรักษา นายโบนัส ผู้ป่วย ได้ชักมีกพกสั้นออกมา ทำให้ตกคนแตกตื่น ก่อนใช้มีดจี้พยาบาลคนดังกล่าวออกจากห้องแล้วชิงกุญแจรถจากผู้เป็นแม่ ก่อนพาขึ้นรถแล้วขับออกไปก่อนจอดทิ้งพยาบาลไว้ริมถนนดังกล่าว