เจือชวนเที่ยว “หลาดดงตาล” สิงหนครหนุนสินค้าท้องถิ่น ดันเศรษฐกิจชุมชน สร้างจุดเช็กอินใหม่ของสงขลา

บรรยากาศใต้ร่มเงาตาลโตนดนับร้อยต้น กลายเป็นเสน่ห์ใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชน
นายเจือ ราชสีห์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชา สุขเกษม อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายวิเชียร ครุอำโพธิ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด นายปรีชัย มาละวรรณโณ อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา
นายธนัท ย่องเซ่ง (ปอง) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมงาน “หลาดดงตาล” ตลาดวัฒนธรรมสิงหนคร ณ สวนเทพหยา ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศร่มรื่นท่ามกลาง สวนตาลโตนดนับร้อยต้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ และกลายเป็นมุมถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยมี คุณณภัส รัตนชาติ และคุณชาญวิทย์ รัตนชาติ เจ้าของสวน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
สวนเทพหยาจัดตั้งขึ้นเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมฐานเรียนรู้หลากหลาย ทั้งการทำน้ำตาลโตนด การปลูกข้าว การเลี้ยงปลา การปลูกสมุนไพร และการออมเงินในรูปแบบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งมีสมาชิกกว่า 300 คน
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่สะดุดตาคือ “ข้าวยำซูชิ” เมนูพื้นถิ่นที่นำมาปรับรูปแบบใหม่ เพิ่มสีสันและความแปลกตา ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ทั้งนี้ “หลาดดงตาล สวนเทพหยา” เปิดทุกวันอาทิตย์ (สลับอาทิตย์) เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบ “โหนด นา เล” ชิมอาหารพื้นบ้าน เลือกซื้อสินค้าชุมชน และเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ โดยคาดว่าจะพัฒนาเป็นอีกหนึ่ง จุดเช็กอินใหม่ของจังหวัดสงขลา ที่ช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่