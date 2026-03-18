เขยสิงคโปร์ ซิ่งกระบะ ชนแบริเออร์ - ตร.จราจร ล้มทั้งยืน แต่ไม่จอดช่วย ล่าสุดเข้ามอบตัวแล้ว อ้างไม่รู้ว่าชน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เขยสิงคโปร์ ซิ่งกระบะ เฉี่ยวชนแบริเออร์ - เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ล้มทั้งยืน บริเวณ หน้าอนุสาวรีย์ย่ามุกย่าจัน หลังเกิดเหตุไม่จอดช่วย ล่าสุดคนขับรถเข้าพบตำรวจแล้ว อ้างไม่รู้ว่าชน
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 มี.ค.2569 เกิดเหตุรถกระบะฟอร์ด สีขาว ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ขับพุ่งชนแบริเออร์ ก่อนจะเฉี่ยวชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถลางที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร(ย่ามุก ย่าจัน) ถ.เทพกระษัตรีขาออก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ล้มทั้งยืน โดยรถกระบะคันดังกล่าวไม่ได้จอดหรือหยุดลงไปดูเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด ทราบชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนายดังกล่าวคือ ด.ต.เฉลิมชัย โสทอง อายุ 52 ปี ผบ.หมู่ จร.สภ.ถลางได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เหตุเกิดเมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 18 มี.ค.69
ทั้งนี้หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.นิกร ชูทอง ผกก.สภ.ถลาง ได้สั่งการให้เข้าหน้าที่ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกชน เบื้องต้นส่งตัว ด.ต.เฉลิมชัย โสทอง เข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และ ติดตาม เจ้าของรถคันที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบรถกระบะฟอร์ด สีขาว มีเจ้าของรถเป็นคนไทย และจากการสอบถามพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ที่ใช้รถ นายเท วี คอง สัญชาติสิงคโปร์ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตรเขย ของเจ้าของรถ
หลังจากนั้น คนขับรถคันที่เกิดเหตุ ได้นำรถกระบะคันดังกล่าวเข้ามาพบพนักงานสอบสวน สภ.ถลาง ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า ขับรถคันดังกล่าวมาจากพื้นที่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อกลับบ้านพักในพื้นที่ตำบลสาคู อ.ถลาง โดยไม่ทราบว่ารถได้ไปเฉี่ยวชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเมื่อตนเองทราบเรื่อง จากเจ้าของรถ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นแม่ของภรรยาตนจึงรีบเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถลางทันที โดยพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีจราจรความผิดฐานขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่หยุดรถช่วยเหลือ ไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหลบหนี
และนำนายเท วี คอง ตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลถลางไว้แล้ว อยู่ระหว่างรอผลตรวจ และได้ตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวไว้เป็นของกลาง และได้เรียกผู้ครอบครองรถยนต์คันของกลางมาสอบสวนปากคำเป็นพยาน เพื่อยืนยันตัวบุคคลที่ขับและกระทำผิด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บและผลตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของผู้ต้องหาเพื่อนำมาประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป