ตำรวจ ชาวบ้าน จ.ตรังร่วมใจบริจาคแพมเพิร์สช่วยผู้ป่วยติดเตียง

สุดยอด! เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ตรัง และผู้ใจบุญ ร่วมกันบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงวัยตามชุมชนต่างๆ ใน ต.ปะเหลียน ที่ประสบปัญหาเรื่องค่าครองชีพ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลปะเหลียน ได้เป็นตัวแทนชาวตำบลปะเหลียน เดินทางมารับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) จาก “สารวัตรเรย์” พ.ต.ท.ศิวกรณ์ แป้นไทย สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรัง โดยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทนี้ได้รวบรวมมาจากการบริจาคของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกัน และของผู้ใจบุญ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงวัยตามชุมชนต่างๆ
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตำบลปะเหลียน ถือเป็นตำบลหนึ่งของจังหวัดตรัง ที่มีผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงวัย อยู่ประมาณ 60 กว่าราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสภาพสังคม แต่หลายรายประสบปัญหาเรื่องค่าครองชีพ เนื่องจากในแต่ละวันผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงวัยเหล่านี้ ต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปหลายชิ้น และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทนี้ก็มีราคาค่อนข้างสูง เฉลี่ยแพ็คละกว่า 400 บาท (จำนวน 30 ชิ้น) ทำให้ครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงวัยเหล่านี้ ต้องมีภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงได้มีการร้องขอความช่วยเหลือเข้าไปดังกล่าว
นายทองพัน ทองรอง เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลปะเหลียน บอกว่า แม้ทั้งทาง อบต. และสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะมีการจัดซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงวัยแล้ว แต่ก็มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากหน่วยงานราชการมีงบประมาณจำกัด แต่โชคดีที่ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ตรัง และผู้ใจบุญ ได้ช่วยกันบริจาคผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทนี้ เพื่อให้ อบต. และ อสม. นำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงวัยเหล่านั้น แม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่ก็สามารถช่วยต่อคุณภาพชีวิตให้กับพวกเขาได้