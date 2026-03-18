คึกคัก! แรงงานไทยเริ่มผ่านด่านสุไหงโก-ลกกลับบ้านฉลองรายอ คาดความต้องการน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

นราธิวาส - ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส คึกคัก แรงงานชาวไทยและนักท่องเที่ยวมาเลย์เริ่มเดินทางเข้าไทยเพื่อฉลองเทศกาลฮารีรายอ คาดปลายสัปดาห์นี้ความต้องการใช้น้ำมันในพื้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้น เตรียมขอปรับเพิ่มการจัดสรรน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการ
วันนี้ (18 มี.ค.) บรรยากาศบริเวณด่านพรมสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนกลุ่มแรงงานที่เดินทางไปทำงานประเทศมาเลเซียและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างคึกคัก ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมุ่งหน้ากลับภูมิลำเนาและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฮารีรายอ ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนตลอดทั้งวัน
จ.อ.ณัฐฐากูร นวลศรี หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณด่านพรมแดน อ.สุไหงโกลก พบว่าปริมาณรถยนต์จากประเทศมาเลเซียที่เข้ามาฝั่งไทยยังอยู่ในภาวะปกติ ไม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น หรือจงใจทะลักเข้ามาเพื่อเติมน้ำมันในฝั่งไทยแต่อย่างใด ส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาโดยผ่านด่านฯ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่เนื่องในวันฮารีรายอที่จะถึงในช่วงวันศุกร์นี้ โดยเปรียบเทียบจากช่วงปกติก็จะเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่า จากเดิมที่เข้า-ออกพื้นที่วันละ 2,000 คัน
ด้าน น.ส.เพลินพิศ อภิบาลธนกิจ ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันที่อยู่บริเวณชายแดน กล่าวว่า รถยนต์จากมาเลเซียที่เข้ามาใช้บริการในช่วงนี้ยังคงปกติส่วนใหญ่จะเติมน้ำมันเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งไม่กระทบกับน้ำมันที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ แต่ขณะนี้น้ำมันทุกประเภทไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากปั๊มถูกจำกัดโควต้าน้ำมันจากคลังลงไปกว่าครึ่ง ทำให้น้ำมันดีเซลไม่เพียงพอจำหน่าย และปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เน้นเติมเต็มถัง จากปกติเติมกัน 200-300 บาท ทางปั๊มจึงได้มีมาตราการจำกัดการเติม โดยรถยนต์ไม่เกิน 500 บาท รถบรรทุกไม่เกิน 2,000 บาท เพื่อกระจายให้ทุกคนได้เติมน้ำมันอย่างทั่วถึง ยืนยันปั๊มไม่มีกักกุนน้ำมันแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จะมีมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลวันฮารีรายอ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เน้นเดินทางไปพบปะพี่น้อง ซึ่งล่าสุดพลังงานจังหวัดได้เตรียมหารือร่วมกับจังหวัดปัตตานีและยะลา เพื่อแจ้งเรื่องไปยังกรมธุรกิจพลังงานอขอรับการจัดสรรโควต้าน้ำมันเพิ่มเติมให้กับสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่