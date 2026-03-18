เกือบไม่รอด! ตชด.43 เข้าช่วยแรงงานเถื่อนถูกขังอดข้าวนาน 3 วัน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตชด.43 เข้าช่วยแรงงานต่างด้าวชาวบังคลาเทศ จำนวน 16 คน หลังถูกกักไว้ในห้องเช่าอดข้าวอดน้ำมา 3 วัน ในพื้นที่ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบหลบหนีเข้ามาจากภูเก็ตปลายทางส่งต่อมาเลเซีย
วันนี้ (18 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ ตชด.43 ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ต.พหล เกตุแก้ว ผบก.ตชด.ภาค 4, พ.ต.อ.พิมณรัตน์ ธรรมาธิปติ์ ผกก.ตชด.43 และชุดปฏิบัติการที่นำโดย ร.ต.อ.สมมาตร เกิดแสงสุริยงค์ หน.ชปส.กก.ตชด.43 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.สงขลา ตม.สงขลา และตำรวจ สภ.ทุ่งลุง เข้าตรวจสอบภายในบ้านเช่า ซอยข้างร้านทองนิมิตร ถนนกาญจนวานิช ม.8 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากได้รับรายงานว่าถูกใช้เป็นที่พักของของแรงงานเถื่อน และบางครั้งก็มีเสียงร้องคร่ำครวญออกมาจากบ้านเช่าหลังนี้
โดยพบว่าประตูด้านหน้าถูกล็อกกุญแจหนาแน่น ต้องอ้อมไปทางประตูหลังจึงสามารถเปิดออกได้ พบแรงแรงงานต่างด้าวชาวบังคลาเทศจำนวน 16 คน เป็นผู้ชายทั้งหมด นั่งอยู่ในห้องเช่าในสภาพที่หิวโซหมดแรง และร้องขอข้าวกินเพราะว่าอดข้าวอดน้ำมา 3 วันแล้ว เจ้าหน้าที่จึงนำตัวออกมาและพาไปที่ สภ.ทุ่งลุง พร้อมรีบหาข้าวหาน้ำให้กิน
จากการสอบถามผ่านล่ามทราบว่า แรงงานต่างด้าวทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศบังกลาเทศ มากันทางเรือ และมาขึ้นฝั่งที่ จ.ภูเก็ต โดยจ่ายค่านายหน้าคนละ 96,000 บาท และจะมีสัญลักษณ์เชือกสีแดงผูกไว้ที่มือ เดินทางมาด้วยรถยนต์กระบะจาก จ.ภูเก็ต ปลายทางจะเข้าไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย
ด้าน ร.ต.ต. สมมาตร เกิดแสงสุริยงค์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 บอกว่า พวกตนได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเสียงร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือ จึงจัดกำลังเข้าไปดูปรากฏว่าพบเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด จึงได้เปิดประตูเข้าไปช่วยเหลือและได้นำออกมาให้กินข้าวกินน้ำ หลังทุกคนต่างอดข้าวอดน้ำกันมาอย่างน้อย 3 วันแล้ว เมื่อได้ช่วยเหลือออกมาแล้วจะนำไปสู่ขบวนการตามกฎหมายต่อไป