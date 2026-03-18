ชาวบ้านไชยา ดีใจออกจากบ้านมาเข้าคิวรอซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดกว่าท้องตลาดถึง 30%

สุราษฎร์ธานี – ชาวบ้านในอำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ดีใจออกจากบ้านแต่เช้ามืดมาเข้าคิวรอซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดกว่าท้องตลาดถึงร้อยละ30 กันอย่างคึกคัก
วันนี้ (18 มี.ค.69) ที่สนามหน้าอำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกอบ ทวนดำ พาณิชย์จังหวัด นายชยันต์รัฐ รุ่งโรจวรารักษ์ นายอำเภอไชยา ร่วมกันเปิด “มหกรรมธงฟ้า ลดค่าครองชีพ” ขนทัพสินค้าราคาถูก บรรเทาทุกข์ประชาชน โดยกรมการค้าภายใน ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “มหกรรมธงฟ้า ลดค่าครองชีพ” ณ บริเวณสนามหน้า ที่ว่าการอำเภอไชยา ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2569 นี้
จำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 19.00 น. เพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดภาระรายจ่ายในภาวะที่ราคาน้ำมันและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ภายในงานพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาลดพิเศษ ต่ำกว่าท้องตลาดอย่างมาก โดยมีรายการสินค้าไฮไลต์ ที่เป็นความต้องการหลักของพี่น้องประชาชน เช่นไข่ไก่เบอร์ 3: จำหน่ายเพียงแผงละ 80 บาท น้ำตาลทราย: จำหน่ายกิโลกรัมละ 20 บาท ข้าวสาร (5 กิโลกรัม): จำหน่ายถุงละ 115 บาท น้ำมันพืชขนาด 1ลิตร ราคาขวดละ 35 บาท นอกจากนั้นยังมีสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคอีกจำนวนมากมาย
นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จากสถนการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มขยับตัวปรับสูงขึ้นไปตามสภาวะสงคราม ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สินค้าในโครงการมหกรรมธงฟ้าถูกกว่าตลาดถึง 30% จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ชะลอความเดือดร้อนของประชาชน และทางจังหวัดเตรียมจัดโครงการ มหกรรมธงฟ้าหมุนเวียนไปยังอำเภอต่างๆ ในส่วนผู้จำหน่ายสินค้าในท้องตลาดมีการฉวยโอกาสปรับราคาขึ้นนั้น ได้กำชับทางพาณิชย์ส่งเจ้าหน้าลงตรวจอย่างเนื่องพร้อมกำชับให้พ่อคาแม่ค้าติดป้ายราคาให้ชัดเจน
ด้านชาวบ้าน บอกว่า พอทราบข่าวจะมีสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายต่างออกจากบ้านมาเข้าคิวรอซื้อสิ่งของทีจำเป็นกันตั้งแต่ 6 โมงเช้า พร้อมเรียกขอให้มีการจัดสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง แก้ช่วยเหลือความเดือดร้อนในเบื้องต้น