โหมกระหน่ำ! เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานขยะรีไซเคิลเทศบาลเมืองเบตง

ยะลา - เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานขยะรีไซเคิลของเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา สร้างความตื่นตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม
วันนี้ (18 มี.ค.) เจ้าหน้าที่สื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้การอำนวยการของ นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิลว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารเก็บสิ่งของ ถนนสุขยางค์ เส้นทางมุ่งหน้าไปด่านพรมแดนอำเภอเบตง จึงได้ประสานอำเภอเบตง และประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง ดำเนินการเข้าระงับเหตุ
โดยในที่เกิดเหตุเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในอาคารคัดแยกขยะ มีกลุ่มควันพวยพุ่งจำนวนมาก และยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ สร้างความตื่นตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกรงจะลุกลามไปยังสวนทุเรียน สวนยางพารา และบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป