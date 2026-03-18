รวมพลังบุญใหญ่ ! ทอดผ้าป่ามหากุศล 41 ล้าน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารหลังใหม่ โรงพยาบาลถลาง จ.ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – กรรมการพัฒนาโรงพยาบาลถลาง จ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ แถลงข่าวระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่ “ทอดผ้าป่ามหากุศลโรงพยาบาลถลาง” ระดมทุน 41 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคาร 5 ชั้นหลังใหม่ โรงพยาบาลถลาง
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (18 มีนาคม 2569) ที่ห้องประชุมชั้น 12 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต ดร.วิภาวรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลถลาง พร้อมด้วย นายแพทย์ศักดิ์ชาย ณ วังอ่าง ผอ.โรงพยาบาลถลาง นายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นายสถาปน์ เชื้อสถานปศิริ และนายธำรง ตันติวิรัชกุล ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลถลาง ร่วมแถลงข่าว ระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่ “ทอดผ้าป่ามหากุศลโรงพยาบาลถลาง” โดยมี คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลถลาง มูลนิธิโรงพยาบาลถลาง ตัวแทน 11 สโมสรโรตารี่ ในจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วม
ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลถลาง ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลถลาง มูลนิธิโรงพยาบาลถลาง และตัวแทน 11 สโมสรโรตารี่ ในจังหวัดภูเก็ต จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่ “ทอดผ้าป่ามหากุศลโรงพยาบาลถลาง” เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รองรับการเปิดใช้งานอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้นหลังใหม่ ตั้งเป้ายอดบริจาคที่ 41,000,000 บาท เพื่อยกระดับสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอถลางและรองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก
นพ.ศักดิ์ชัย ณ วังอ่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลถลาง เปิดเผยว่า "ขณะนี้อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น หลังใหม่ ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับการรักษาชีวิตและดูแลผู้ป่วยวิกฤต งบประมาณที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการเปิดอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ 114 เตียง จัดตั้งศูนย์ฟอกไตและหอผู้ป่วยวิกฤติ และหาอุปกรณ์หัวใจสำคัญ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกไต และเครื่องมอนิเตอร์สัญญาณชีพ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที"
ด้าน ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลถลาง นายธำรง ตันติวิรัชกุล ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลถลาง และ 11 สโมสรโรตารี่ในจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันกล่าวเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงาน ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 ณ โรงพยาบาลถลาง โดยการบริจาคผ่านระบบ E-Donation สามารถนำไปใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามนโยบายสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐ
โดยจะมีการสมโภชผ้าป่าในวันที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น.โดยมีหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์ 9 รูป เข้าร่วมพิธี
วันทอดผ้าป่ามหากุศล วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 สถานที่ ณ ห้องประชุมดารารัตน์ชั้น 4 โรงพยาบาลถลาง โดยมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลถลาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เริ่มตักบาตรอาหารแห้ง เวลา 07.30 น. และพิธีถวายผ้าป่ามหากุศล 10.09 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการร่วมทำบุญ: ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ บัญชีธนาคาร: ออมสิน สาขาถลาง เลขที่บัญชี: 020-4-765818-12
ชื่อบัญชี: ทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาลถลาง
หรือสแกน QR Code E-Donation ณ จุดรับบริจาค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลถลาง โทร. 076-311-034
เว็บไซต์: www.thalanghospital.go.th