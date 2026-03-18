ระทึก! เพลิงไหม้อาคารสำนักงาน อบต.จะแหน เสียหายวอดทั้งหลัง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เกิดเหตุไฟไหม้อาคารสำนักงาน อบต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยใช้เวลากว่า 1 ชม.จึงจะดับไฟได้สำเร็จ เบื้องต้นอาคารวอดหมดทั้งหลัง ยังไม่ฟันธงเกิดจากอุบัติเหตุหรือสร้างสถานการณ์หรือว่าปัญหาขัดแย้งภายใน
วันนี้ (18 มี.ค.) พ.ต.อ.ศราวุธ เจี้ยงเต็ม ผกก.สภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้อาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่4 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จึงประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ทั้งทหารและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปรวจสอบ พบว่าจุดที่ไฟไหม้เป็นอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแหน ไฟได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในตัวอาคาร
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาฉีดน้ำดับไฟราว 1 ชั่วโมง จึงดับไฟที่ลุกไหม้ลงได้ เบื้องต้นสภาพภายในอาคารสำนักงาน อบต.จะแหน ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด แต่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบภายในบริเวณจุดเกิดเหตุได้ ต้องรอให้เจ้าหน้าที่อีโอดีหรือชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยก่อน เพราะยังไม่แน่ชัดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบ
สำหรับอาคารสำนักงาน อบต.จะแหน ที่ถูกไฟไหม้อยู่ติดกับอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งใช้เป็นที่จอดรถแต่สามารถดับไฟได้ทัน ไม่ลุกลามไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ และภายในบริเวณ อบต.จะแหน มีอาคารอยู่ 3 หลัง ประกอบด้วย อาคารสำนักงานใช้พื้นที่ทำการ อาคารอเนกประสงค์ใช้สำหรับจอดรถและจัดกิจกรรม และอาคารศูนย์เด็กเล็ก เบื้องต้นอาคารสำนักงานได้รับความเสียหายหลังเดียว
จากการสอบสวนพยานแวดล้อมทราบว่า ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ได้ยินเสียงเหมือนทุบกระจกจนแตก จากนั้นก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นมาจากด้านในตัวอาคาร ขณะนี้จึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุของไฟไหม้ได้ว่ามาจากอุบัติเหตุ หรือการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบ หรือเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในของ อบต.จะแหน โดยหลังจากที่เคลียร์พื้นที่เสร็จทางเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจะเก็บตรวจสอบเก็บหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้ง
ด้านชุดสืบสวน สภ.สะบ้าย้อย ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมบุคคลต้องสงสัยที่เข้าออกภายใน อบต.ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ เพื่อดูประเด็นเชื่อมโยงที่อาจจะเป็นการลอบวางเพลิง