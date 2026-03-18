บึ้มต่อเนื่อง! คนร้ายลอบ จยย.บอมบ์หน้าฐานทหารพรานที่โคกโพธิ์ โชคดีไร้เจ็บ

ปัตตานี – คนร้ายลอบก่อเหตุนำระเบิดแสวงเครื่องประกอบใส่ไว้ในรถจักรยานยนต์ นำไปทิ้งไว้บริเวณหน้ากองร้อยทหารพรานที่ 4313 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (18 มี.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 04.10 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกโพธิ์ ได้รับแจ้งเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้ากองร้อยทหารพรานที่ 4313 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จึงประสานกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนำระเบิดแสวงเครื่องประกอบใส่ไว้ในรถจักรยานยนต์ ก่อนนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านพัก ซึ่งตั้งอยู่ติดกับฐานปฏิบัติการของกองร้อยทหารพรานดังกล่าว โดยจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่กำลังพลของหน่วยมักใช้สำหรับนำรถมาฝากจอด แรงระเบิดส่งผลให้บ้านพักและทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตามเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ให้ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย พร้อมเร่งประสานกับหน่วยเกี่ยวข่องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือประชาชนหากพบสิ่งต้องสงสัยหรือบุคคลแปลกหน้าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที