รถตู้บรรทุกนักท่องเที่ยว เสียหลักชนแผงกั้นทาง -เสาไฟฟ้า ดับ 1 เจ็บระนาว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต- สลด! นทท.ชาวรัสเซีย 12 คน นั่งรถตู้เดินทางไปสิมิลัน แต่ไปไม่ถึง รถตู้เสียหลักพุ่งชนเหล็กกั้น ทาง เสาไฟแทงเข้าไปภายในรถ นักท่องเที่ยวดับ 1 เจ็บอีก 12 คน รวมคนขับรถ
เมื่อเวลา 04.00 น.วันนี้ (18 มีนาคม 2569 ) พ.ต.ท.รณภูมิ เพิ่มพูน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุ รถตู้ บรรทุกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พุ่งชนเสาไฟฟ้า เหตุเกิดบริเวณถนนเทพกระษัตรี บ้านอ่าวโต๊ะขุน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและเสียชิวิต ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย
หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ พ.ต.อ.คุณเดช ณ หนองคาย ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย ทราบ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต กู้ชีพอบต.ไม้ขาว กู้ชีพอบต.สาคู และ ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลถลาง เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุพบรถตู้สีขาว ป้ายเหลืองทะเบียน 31-8444 ภูเก็ตสภาพด้านหน้าพังยับ จนติดกับเสาไฟฟ้า ส่วนภายในรถ มีเหล็กกั้นข้างทางเสียบเข้าภายในรถ มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียรวม 11 ราย เสียชิวิตเป็นหญิงชาวรัสเซีย 1 ราย ซึ่งติดอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่อง อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือนำตัว ผู้บาดเจ็บออกมาอย่างทุลักทุเล ส่วนผู้บาดเจ็บรายอื่นเจ้าหน้าที่ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลถลาง, โรงพยาบาลมิชชั่นและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จากการสอบถาม คนขับรถตู้ อายุ 41 ปี ให้การว่า ตนได้มีโรคประจำตัวขณะเกิดเหตุมีอาการกำเริบ จึงทำให้วูบหมดสติ ก่อนจะเสียหลักไปชนกับราวกั้นข้างถนน ก่อนเกิดเหตุได้รับนักท่องเที่ยว 12 คน มาจากพื้นที่ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และจะไปส่งนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือ บ้านทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะสิมิลัน แต่ไปไม่ถึงมาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป