สลด! นักศึกษาแพทย์ ม.ดังจังหวัดสงขลา เครียดสะสมรมควันดับคาเก๋ง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นักศึกษาแพทย์ ม.ดังจังหวัดสงขลารมควันดับคาเก๋ง หลังพ่อแม่ติดต่อไม่ได้และเข้าแจ้งความคนหายไว้ คาดเกิดจากความเครียดสะสม พบประวัติเคยพยายามจบชีวิตตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่ง
วันนี้ (17 มี.ค.) พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล รอง ผบก.สตูล ช่วยราชการ บก.สส.ภ.9 พร้อมด้วย พ.ต.อ.อภิชาติ วรรณโก ผกก.สภ.คอหงส์ นำกำลังชุดสืบสวนภาค 9 ชุดสืบสวนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ป้องกันปราบปราม สภ.คอหงส์ เข้าตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์ บริเวณซอย 1/2 ถนนทุ่งรี-โคกวัด ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า แอคคอร์ด สีขาว สตาร์ทเครื่องยนต์เปิดแอร์ทิ้งไว้ ภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาแพทย์ (ชั้นปีที่ 4) อายุ 26 ปี มหาลัยดังแห่งหนึ่ง สภาพนั่งอยู่ที่เบาะคนขับ บริเวณพื้นรถพบเตาอั้งโล่อยุ่ที่พื้นรถ ด้านหลังซ้ายมีร่องรอยการจุดไฟวางอยู่ เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 (สพฐ.9) พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และหน่วยกู้ชีพมัชฌิมา ร่วมชันสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย คาดเสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง โดยผู้ตายจุดเตารมควันพร้อมเปิดแอร์รถ จนสำลักควันเสียชีวิตในรถ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกดังกล่าวระบุว่า เห็นรถคันนี้มาจอดสตาร์ทเครื่องไว้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา จนกระทั่งช่วงเย็นวันนี้เห็นรถยังจอดอยู่ที่เดิม และมีไอความร้อนระอุออกมาจากตัวรถ ประกอบกับฟิล์มรถค่อนข้างมืดจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปดู จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึง
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบิดามารดาของผู้เสียชีวิตได้เข้าแจ้งความคนหายไว้ เนื่องจากติดต่อลูกชายไม่ได้ พร้อมประสานขอความช่วยเหลือจาก พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล ให้ช่วยระดมกำลังออกสืบหาเบาะแส โดยร่วมกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตช่วยกันค้นหารอบที่พัก จนพบรถจอดติดเครื่องอยุ่ในซอยข้างกำแพง
คาดว่สสาเหตุเกิดจากความเครียดเรื่องการเรียนสอบไม่ผ่าน 2 วิชา และพบจดหมายที่เขียนสั่งเสียให้พ่อแม่ โดยพ่อแม่ไม่สามารถติดต่อลูกชายได้ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 16 มี.ค.69 ที่ผ่านมา จึงรีบเดินทางมาจาก จ.สระบุรีและทราบว่าผู้เสียชีวิตมีการสั่งซื้อเตาและถ่านจากทางออนไลน์ จากการสอบถามพบว่าผู้เสียชีวิตเคยพยายามจบชีวิตตัวเองมาแล้ว 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ทางครอบครัวได้เฝ้าระวังพฤติกรรมมาโดยตลอด แต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุสลดขึ้นอีกรอบ
ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำร่างส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ก่อนมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป