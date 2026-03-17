วอนจัดสรรเพิ่ม! ผู้ประกอบการปั๊มยะลาหวั่นน้ำมันขาดแคลนช่วงวันรายอ

ยะลา - ผู้ประกอบการปั๊มยะลาหวั่นน้ำมันจะขาดแคลนในช่วงวันรายอที่จะมาถึง ซึ่งในพื้นที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากต่างก็เตรียมตัวเดินทางกลับภูมิลำเนา วอนคลังจัดสรรน้ำมันตามความต้องการของพื้นที่
วันนี้ (17 มี.ค.) ภายหลังมาตรการตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นสุดลง คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเพิ่มการอุดหนุนภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเป็น 20.36 บาทต่อลิตร เพื่อคงราคาขายปลีกไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีผลทันที
อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจสถานีบริการน้ำมันในเขตเทศบาลนครยะลา พบว่าราคาจำหน่ายยังไม่เปลี่ยนแปลง โดยน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 30.44 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 31.55 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 31.18 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 28.34 บาทต่อลิตร
โดยบรรยากาศที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มีประชาชนทยอยนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างและประชาชนทั่วไป ต่างแสดงความพึงพอใจที่ภาครัฐยังสามารถประคองราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป ช่วยลดภาระค่าครองชีพและต้นทุนการเดินทาง ทำให้ประชาชนต่างทยอยเข้าเติมน้ำมันกันอย่างไม่ขาดสาย
นายสุฮัยมี สาแมง เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน เปิดเผยว่า เริ่มมีความกังวลกับปริมาณน้ำมันที่มีให้บริการในแต่ละวันมีจำกัด โดยน้ำมันเบนซิน 95 มีประมาณ 9,000 ลิตรต่อวัน และน้ำมันดีเซลประมาณ 6,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอในระยะสั้นเท่านั้น
ยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในช่วงใกล้เทศกาลรายอตรุษอีดิ้ลฟิตรีที่กำลังจะมาถึง ในช่วงวันที่ 20-21 มี.ค.2569 ที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากทราบดีถึงสถิติข้อมูลปีที่ผ่าน ๆ มา ถึงความต้องการใช้น้ำมันของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น แต่กลับได้รับการจัดสรรน้ำมันจากคลังในจังหวัดสงขลาไม่เต็มตามโควตาที่สั่งไป ทำให้ในช่วง 2–3 วันที่ผ่านมา ปั๊มต้องเผชิญภาวะน้ำมันไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราววันละ 2–3 ชั่วโมง
“บางวันน้ำมันที่มีอยู่ใช้ได้ถึงช่วงเย็น และวันถัดไปอาจหมดก่อนเที่ยง ทำให้ต้องหยุดให้บริการ ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมา 3 วันแล้ว” เจ้าของปั๊มกล่าว
ทั้งนี้ ทางสถานีบริการยังไม่มีการจำกัดปริมาณการเติมน้ำมันสำหรับรถยนต์ของประชาชน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางระยะไกล แต่ได้กำหนดมาตรการงดจำหน่ายน้ำมันใส่ภาชนะหรือแกลลอนเพื่อลดการกักตุน
ผู้ประกอบการยังได้เรียกร้องไปยังคลังน้ำมันในจังหวัดสงขลา ให้เพิ่มการจัดสรรน้ำมันตามความต้องการของพื้นที่ เพื่อรองรับความจำเป็นของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลรายอที่กำลังจะมาถึง ซึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพี่น้องไทยมุสลิมอาศัยอยู่มาก ต่างก็เตรียมตัวเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้ราคาน้ำมันจะยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แต่ปัญหาด้านปริมาณและการกระจายยังคงเป็นความท้าทายสำคัญในพื้นที่ชายแดนใต้ในขณะนี้