คนร้ายลอบบึ้มป้อมจุดตรวจยุทธศาสตร์ท่าน้ำ จ.ปัตตานี จนท.เจ็บเล็กน้อย 5 ราย

ปัตตานี - คนร้ายลอบวางระเบิดโจมตีป้อมจุดตรวจยุทธศาสตร์ท่าน้ำ ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ก่อนหลบหนีไป มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อย 5 ราย
วันนี้ ( 17 มี.ค.) คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด บริเวณป้อมยุทธศาสตร์ท่าน้ำ ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 5 นาย หลังก่อเหตุคนร้ายได้หลบหนีมุ่งไปทางแยกบ้านควน
จากการตรวจสอบเบื้องต้น คนร้ายได้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรจุวัตถุระเบิดแสวงเครื่องมาจอดทิ้งไว้บริเวณจุดตรวจ ก่อนอาศัยจังหวะหลบหนีออกจากพื้นที่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน และเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทางหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ระบุเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ในการมุ่งโจมตีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ เพื่อหวังสร้างความหวาดกลัว และทำทุกวิถีทางที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน ขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกนายยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ยึดมั่นในหลักกฎหมาย และคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมสอดส่องดูแลพื้นที่ และร่วมเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคง หากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย หรือความเคลื่อนไหวผิดปกติ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. โทร. 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ใกล้บ้านท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง