“นิพนธ์” เปิดมหกรรมไท้เก๊กมังกรหาดใหญ่ ส่งสัญญาณเมืองฟื้น พร้อมเดินหน้ากิจกรรมใหญ่ กระตุ้นเศรษฐกิจสงขลา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมไท้เก๊กมังกรหาดใหญ่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเชื่อมโยงสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้าด้วยกัน
ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน จากทั่วประเทศ รวมถึงผู้ร่วมกิจกรรมจากประเทศมาเลเซีย สะท้อนให้เห็นถึงพลังของกิจกรรมสร้างสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่หาดใหญ่ได้อย่างคึกคัก
นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา หลังจากอำเภอหาดใหญ่และหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเผชิญเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งทุกฝ่ายได้ร่วมกันฟื้นฟูและช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ จนสถานการณ์กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
“การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญว่า หาดใหญ่กลับมาพร้อมแล้ว ทั้งในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ การต้อนรับนักท่องเที่ยวและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลากลับมาคึกคัก และเดินหน้าต่อในฐานะเมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้” นายนิพนธ์ กล่าว