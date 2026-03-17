อบจ.สงขลา หนุนท้องถิ่น มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด 5 พื้นที่เมือง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่ 5 อปท. ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบ ภายหลังจังหวัดสงขลาประสบอุทกภัยรุนแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 530 ล้านบาท เพื่อดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การเก็บขยะ การขนและกำจัดขยะ การฉีดพ่นกำจัดกลิ่นและแมลง รวมถึงการทำความสะอาดเมือง โดยวัสดุอุปกรณ์ที่มอบให้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะและชุมชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว พร้อมทั้งเสริมความพร้อมในการรับมือกับเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต