ชาวบ้านเกาะคอเขา จัดงานบุญใหญ่ "ทุ่งตึก" ย้อนรอยเมืองท่าโบราณ 1,300 ปี

พังงา - ชาวบ้านเกาะคอเขา ร่วมสืบสานศรัทธา จัดงานบุญใหญ่ "ทุ่งตึก" ย้อนรอยเมืองท่าโบราณ 1,300 ปี พร้อมชูศักยภาพแหล่งอารยธรรมศรีวิชัย หวังผลักดันเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ระดับโลก
วันนี้( 17 มี.ค.69 ) ที่เมืองโบราณบ้านทุ่งตึก หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานร่วมบุญใหญ่ "ทุ่งตึก" ย้อนรอยเมืองท่าโบราณ 1,300 ปี โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านเกาะคอเขาและชาวอำเภอตะกั่วป่า ร่วมจัดงานทำบุญครั้งใหญ่ มีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา ณ แหล่งโบราณคดี "ทุ่งตึก" เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนและระลึกถึงความรุ่งเรืองในอดีตของพื้นที่ ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางเรือที่สำคัญของคาบสมุทรมลายู พร้อมชูศักยภาพแหล่งอารยธรรมศรีวิชัย หวังผลักดันเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ระดับโลก
สำหรับการทำบุญในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ แต่ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่คนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าของเมืองโบราณเกาะคอเขา ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางการค้าและศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างคาบสมุทรมลายูกับดินแดนโพ้นทะเล อย่างไรก็ตามการทำบุญและการเข้ามาดูแลพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเก่าพังงาต่อไป