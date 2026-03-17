ภูเก็ตสนธิกำลังตรวจ “หาดฟรีดอม” เคลียร์ปมบุกรุกป่า–เก็บค่าลงหาด ส่อมีผู้มีอิทธิพลครอบครองพื้นที่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ป่าไม้ สนธิกำลัง ฝ่ายปกครองภูเก็ต กว่า 100 นาย เคลียร์ผู้บุกรุกก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เรียกเก็บค่าลงหาดหัวละ 300 บาท ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด (หาดฟรีดอม) ส่อมีผู้มีอิทธิพลครอบครองพื้นที่
วันนี้ (17 มี.ค.69) นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต สนธิกำลังร่วมกับ นายฐิติวัชร์ สิทธิศิรินนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต ตลอดจนเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.), สภ.กะรน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 100 นาย ลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำผิดบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด (หาดฟรีดอม) หมู่ที่ 1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ที่ 27/2569 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2569 ให้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณทางลงหาดฟรีดอม ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ท้องที่หมู่ที่ 1 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต หลังตรวจพบการบุกรุกขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง มีการก่อสร้างที่พักอาศัย ร้านค้า และมีกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลเข้าครอบครองพื้นที่ โดยหน่วยงานในพื้นที่ประเมินแล้วว่า มีกำลังไม่เพียงพอ จึงต้องสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในวันที่ 17–18 มีนาคม 2569
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รวมตัวกันที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก. 2 (ภูเก็ต) เพื่อวางแผนดำเนินการ จากนั้นได้ลงตรวจสอบบริเวณทางลงหาดฟรีดอม ซึ่งมีการร้องเรียนว่า มีการเรียกเก็บเงินค่าลงหาดจากนักท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนฯ โดยได้ควบคุมตัวผู้ที่ถูกระบุว่าทำหน้าที่ในการเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวได้จำนวนหนึ่ง
นอกจากนี้ได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ริมถนนสายฟรีดอม (กะรน-ป่าตอง) ซึ่งมีการบุกรุกสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นที่พักอาศัยลักษณะคล้ายกระต๊อบ จำนวน 3 หลัง โดยหลังแรก พบผู้แสดงตัวเป็นผู้อยู่อาศัยจำนวน 1 คน และตรวจค้นพบอาวุธปืนจำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนอีกจำนวนหนึ่ง จากนั้นได้ตรวจสอบหลังที่ 2 และ 3 ไม่พบผู้อยู่อาศัย พบเลื่อยยนต์และอุปกรณ์ก่อสร้าง อีกจำนวนหนึ่ง จึงได้นำตัวบุคคลดังกล่าว ทำบันทึกการจับกุม ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กะรน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังพบการบุกรุกเพิ่มเติมในลักษณะการก่อสร้างรีสอร์ท พร้อมแสดงป้ายแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่โดยรอบ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ จะดำเนินการตรวจสอบที่มาอย่างละเอียด และเตรียมเข้าตรวจสอบซ้ำอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (18 มี.ค.69) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขณะเดียวกันจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยมิชอบ
ด้านปลัดจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตรวจพบมีการเรียกเก็บค่าบริการลงหาดจากนักท่องเที่ยวในอัตราคนละ 300 บาท ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย พร้อมฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตว่า หลายคนย่อมทราบดีว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ หรือเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หากยังมีการกระทำลักษณะดังกล่าว ขอให้ยุติทันที เนื่องจากพื้นที่สาธารณะไม่มีบุคคลใดสามารถยึดครองเป็นของตนเองได้