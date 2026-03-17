แพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อ! ชาวตรังโอดไข่ไก่ปรับราคาขึ้นแผงละ 6 บาท

ตรัง - ไข่ไก่เมืองตรัง ปรับราคาขึ้นแผงละ 6 บาทแล้ว แต่แม่ค้าบางรายยังขายตามราคาหน้าฟาร์มที่ซื้อมา ไม่ได้บวกกำไรเพิ่มกลัวกระทบลูกค้า ขณะที่ชาวบ้านโอดแพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อเพราะเป็นของที่กินประจำ
วันนี้ (17 มี.ค.) ตามที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเพิ่มฟองละ 20 สตางค์ ขึ้นเป็นราคาขายใหม่ ฟองละ 3.40 บาท หรือเพิ่มขึ้นแผงละ 6 บาท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.2569 ที่ผ่านมาแล้วนั้น จากการสำรวจที่แผงขายไก่ไข่ในพื้นที่ ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง พบว่ามีการปรับราคารับน้ำมันแพงแล้ว
โดยแม่ค้ารายหนึ่งบอกว่า วันนี้ฟาร์มมีการปรับขึ้นราคาไข่ไก่ ตกแผงละ 3-6 บาท แยกตามขนาดของไข่ โดยเบอร์ 0,1,2 ปรับขึ้นแผงละ 6 บาท ส่วนเบอร์ 3,4 ปรับขึ้นแผงละ 3 บาท แต่ตนเองขายเพียง 4 ขนาด/เบอร์ และขายตามราคาหน้าฟาร์มที่ซื้อมา ไม่ได้บวกกำไรเพิ่มแต่อย่างใด เพราะกลัวจะกระทบลูกค้า เพียงแต่ขายเอาปริมาณวันละ 20-30 แผง พอให้มีรายได้วันละ 300-400 บาท เพื่อให้สามารถอยู่ได้ เพราะหากบวกกำไรเพิ่มกลัวลูกค้าไม่ซื้อ เนื่องจากปัจจุบันร้านขายไข่มีเป็นจำนวนมาก
ด้านลูกค้าที่มาซื้อ บอกว่า เนื่องจากไข่เป็นอาหารหลักที่ต้องมีคู่ครัว ปกติจะซื้อครั้งละ 1-2 แผง ไม่กี่วันก็หมด แม้ราคาจะปรับขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องซื้อ เพราะจำเป็นต้องทำกินเป็นประจำ ทั้งตนเองและบรรดาลูกหลาน