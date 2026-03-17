ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดใหญ่ “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2569” เต็มอิ่มกับกิจกรรมวัฒนธรรมและความบันเทิง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อบจ.ภูเก็ต ผนึกกำลัง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ และไลม์ไลท์ภูเก็ต ชวนสาดความสุขแบบปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ กับ “The Toys”ใน “เทศกาลสงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2569 จัดเต็มกิจกรรมวัฒนธรรมไทยและความบันเทิงตลอด 6 ชั่วโมง
วันนี้ 17 มี.ค.69 ) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, นายพิบูลย์ศักดิ์ กิตติธรกุล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นางสาวจุฑามาส ประจักษ์ศิลป รองผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการ สภ. เมืองภูเก็ต, นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สสส.,นางสาวปาณิศา โกยสมบูรณ์ Business Development Director ไลม์ไลท์ ภูเก็ต ผู้ริเริ่มจัดงาน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีไทย “เทศกาลสงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2569 – Songkran No Alcohol Festival Phuket 2026” ณ ชั้น 1 ไลม์ไลท์ ภูเก็ต
โดยงานดังกล่าว จัดขึ้น วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 16.00 – 22.00 น. บน ถนนดีบุก หน้าไลม์ไลท์ ภูเก็ต และบางส่วนของ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) โดยเปิดให้เข้าร่วมงาน ฟรี
โดยปีนี้มาในธีม “Very Thai สนุกแบบไทยๆ เพิ่มสีสันด้วยการตกแต่งสถานที่ด้วยลายไทย และพื้นเมือง สร้างบรรยากาศสงกรานต์แบบไทยแท้ ผสมผสานความสนุกสมัยใหม
ผู้ร่วมงานจะได้ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมไทย ได้แก่ สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมขบวนแห่นางสงกรานต์ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ชมการแสดงจาก สยามนิรมิต พร้อมสนุกกับพิธีกร DJ แมน และแม่หญิง (เจ๊ศรี จากซีรีส์ดัง สงครามส่งด่วน)
ความสนุกบนเวทีพบกับวงดนตรีศิลปินภูเก็ต ลีปรี / Gravity X / Book The Voice & The Old Boys / Morning Eating วงรับเชิญจากกรุงเทพฯ ANT Band สนุกกับ DJ Husky และ MC TMO ก่อนปิดท้ายค่ำคืนด้วยคอนเสิร์ตสุดมันส์จาก The Toys แบบเต็มวง
ไฮไลต์ปีนี้พบกับการแสดงสดจากศิลปินสุดฮอต “The Toys” ที่จะมามอบความสนุกแบบเต็มวง พร้อมด้วยดนตรีสดจากวงดนตรีชั้นนำของภูเก็ต ดีเจมันส์ ๆ เล่นน้ำสุดชุ่มฉ่ำตลอดงาน รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มแบบ No Alcohol ให้ทุกคนสนุกได้อย่างปลอดภัย
ในปีที่ผ่านมา งานสงกรานต์โนแอลภูเก็ตสร้างปรากฏการณ์ “คลื่นมนุษย์โนแอล” กว่า 50,000 คน ทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
การจัดงานยังมุ่งรณรงค์ให้ประชาชน งดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล เพื่อลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ลดผลิตคนเมาและการสูญเสียบนท้องถนน และสร้างพื้นที่สงกรานต์ที่สนุกและปลอดภัยสำหรับทุกคน
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์โนแอลงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด 5 ข้อ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนี้ ห้ามคนเมา ห้ามแอลกอฮอล์ และกระท่อม,ห้ามบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และกัญชา,ห้ามพกพาอาวุธ และทะเลาะวิวาท,ห้ามแป้งและสี และห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และแก้วน้ำเข้าพื้นที่
ชวนทุกคนแต่งผ้าไทยหรือพื้นเมือง มาร่วมสาดความสุขแบบไทยๆ ในงาน เทศกาลสงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2569 Songkran No Alcohol Festival Phuket 2026