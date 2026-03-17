สลด! ชาวบ้านได้กลิ่นโชยจากข้างบ้านจึงไปดูก่อนพบศพเพื่อนบ้านผูกคอเสียชีวิต

สตูล – ชาวบ้านได้กลิ่นโชยจากข้างบ้านจึงไปดูก่อนพบศพของเพื่อนบ้านเสียชีวิต แจ้งตำรวจตรวจสอบพบเสียมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 วัน เบื้องต้นเชื่อเป็นการจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอ
วันนี้ (17 มี.ค.) พ.ต.ต.ปัญญาวัฒน์ หนูชูสุข พนักงานสอบสวนเวร สภ.เมืองสตูล รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักบริเวณ ถนนปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล จึงรุดเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมรังษี และมูลนิธินาจา ในที่เกิดเหตุบริเวณหลังบ้านพักไม้กึ่งปูน เจ้าหน้าที่พบศพ นายไตรลักษณ์ ศรีสนธ์ อายุ 44 ปี สภาพเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 วัน ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกประทุษร้าย คาดเป็นการจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอ
จากการสอบถาม นายเสกศักดิ์ ศิลปวิสุทธิ์ อายุ 47 ปี เพื่อนบ้านผู้พบศพคนแรก เล่าว่า ปกติผู้เสียชีวิตมักจะออกมาทักทายและขอข้าวขอน้ำดื่มเป็นประจำ แต่ล่าสุดหายหน้าไปนาน 2 วัน จนกระทั่งช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ตนได้กลิ่นเหม็นรุนแรงโชยออกมาจากตัวบ้าน จึงตัดสินใจเข้าไปดูและพบว่า นายไตรลักษณ์ เสียชีวิตแล้ว
ปูมหลังผู้เสียชีวิตทราบว่า นายไตรลักษณ์ มีอาการป่วยทางจิตเวช อาศัยอยู่ในบ้านของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปหมดแล้วเพียงลำพัง โดยมีพี่สาวคอยดูแลแต่อยู่กันคนละบ้าน ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตมักมีพฤติกรรมรุกรานเพื่อนบ้านในบางครั้ง เนื่องจากอาการป่วย
ทางด้านญาติระบุว่า ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจากทราบดีถึงสภาวะทางจิตใจของผู้ตาย เจ้าหน้าที่จึงมอบร่างให้มูลนิธิดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป