สรรพสามิตสงขลายึดบุหรี่เถื่อนขายทางออนไลน์ได้เพิ่มอีกกว่า 4,600 ซอง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เจ้าหน้าที่สรรพสามิตเข้าตรวจยึดบุหรี่เถื่อนที่ส่งผ่านขนส่งเอกชนยึดของกลางกว่า 4 ล้านบาท อธิบดีกรมสรรพสามิตสั่งเร่งขยายผลไปยังต้นทางและปลายทางตัดวงจรค้าบุหรี่เถื่อนออนไลน์
วันนี้ (17 มี.ค.) เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาหาดใหญ่
เข้าทำการตรวจยึดพัสดุที่มีกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 ซึ่งเป็นบุหรี่เถื่อนที่มีการลักลอบขายผ่านทางออนไลน์ ที่ส่งมายังศูนย์คัดแยกของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งใน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
จากการตรวจสอบพบบุหรี่เถื่อน 140 ชิ้น จำนวน 4,580 ซอง ประมาณการมูลค่าภาษี 290,000และประมาณการค่าปรับจำนวน 4 ล้าน 3 แสนบาท จึงยึดเอาไว้ทั้งหมดและตรวจสอบที่มาที่ไป เพื่อดำเนินการจับกุม
การจับกุมบุหรี่เถื่อนที่ขายผ่านออนไลน์ในครั้งนี้ อธิบดีกรมสรรพสามิตได้สั่งการให้มีการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการขายผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและทำอย่างต่อเนื่อง
โดยการเข้าตรวจยึดไปในศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทเอกชนแห่งนี้ก็เป็นการขยายผลมาจากการเข้าตรวจยึดบุหรี่เถื่อนจำนวน 70,000 ซอง มูลค่าประมาณการค่าปรับ 42 ล้านบาทที่ศูนย์ไปรษณีย์ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา
จากการขยายผลพบว่า อีกส่วนหนึ่งส่งมาทางบริษัทขนส่งเอกชน ซึ่งเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะยังคงสืบสวนขยายผลสืบสวนปราบปรามและจับกุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตัดวงจรการค้าบุหรี่เถื่อนทางระบบออนไลน์