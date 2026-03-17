ผู้ว่าฯ สตูลนำร่องเดินไปทำงานชูธงประหยัดพลังงาน พร้อมสำรวจปัญหาและพบปะชวบ้าน

สตูล - ผู้ว่าฯสตูลนำร่องเดินเท้าจากจวนพักสู่ศาลากลาง ชูธงประหยัดพลังงานรับมือผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง พร้อมใช้โอกาสสำรวจปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและพบปะกลุ่มเปราะบาง ยันน้ำมันไม่ขาดแคลนแต่ต้องจัดลำดับความสำคัญ
วันนี้ (17 มี.ค.) นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยถึงการตัดสินใจเดินเท้าจากจวนที่พักมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลากลางจังหวัดว่า เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายประหยัดพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานในประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ผมไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพ เพราะปกติผมออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว แต่การเดินทำให้ผมเห็นปัญหาที่แท้จริง เช่น ทางเท้าที่เริ่มชำรุดหลังผ่านการตรวจรับมา 3 เดือน ซึ่งผมสั่งการให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการซ่อมแซมทันทีตามหลักประกันสัญญา 2 ปี
นอกจากนั้นยังได้พบปะกับกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากช่วงปิดเทอม ซึ่งขาดรายได้หลักจากการรับส่งนักเรียน ได้ให้กำลังใจและรับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางเยียวยา นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจเมืองเก่าในเขตเทศบาลเมืองสตูล โดยเฉพาะบริเวณโรงแรมวังใหม่เพื่อให้กลับมาคึกคักเหมือนในอดีต
ในส่วนของสถานการณ์พลังงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ยืนยันว่าน้ำมันในจังหวัดที่มีกว่า 50 แห่งยังมีเพียงพอ แต่ความล่าช้าเกิดจากขั้นตอนการขนส่งที่คลังน้ำมันสงขลา พร้อมได้วางมาตรการรองรับไว้อย่างเป็นระบบ โดยรถฉุกเฉิน, รถพยาบาล และรถดับเพลิง จะต้องมีน้ำมันสำรองพร้อมใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงน้ำมันสำหรับเครื่องปั่นไฟในโรงพยาบาล และได้สั่งการพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานความมั่นคง (กอ.รมน.) ตรวจสอบปั๊มน้ำมันทุกแห่งป้องกันการกักตุนสินค้า พร้อมเตือนประชาชนให้ระวังข้อมูลเท็จหรือภาพบิดเบือนจาก AI เช่น ภาพเรือประมงต่อคิวเติมน้ำมัน ซึ่งไม่เป็นความจริง
ทั้งนี้ นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ยังได้เตรียมนำร่องการทำเกษตรในจวนผู้ว่าฯ ทั้งการปลูกผัก เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และเตรียมเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมปรับรูปแบบการทำงานราชการ โดยการประชุมคณะกรรมการจังหวัดในวันที่ 25 มีนาคมนี้ จะใช้ระบบ Video Conference สำหรับนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอเพื่อลดการใช้พลังงานจากการเดินทาง
“หากเราทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ เริ่มต้นที่ตัวเองก่อน เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอน” ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวทิ้งท้าย