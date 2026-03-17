เร่งค้นหาร่างครูสาว กระโดดสะพานสารสิน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เร่งค้นหาร่าง ครูสาว โรงเรียนชื่อดังใน จ.ภูเก็ต กระโดดสะพานสารสิน คาดเครียดปัญหาสุขภาพ
เมื่อเวลา 00.50 น. วันนี้ (17มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์วิทยุสภ.ท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุว่า มีหญิงสาวกระโดดสะพานสารสิน ที่บริเวณโดมบนสะพานดังกล่าวพื้นที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดพังงา ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย หลังรับแจ้ง จึงรายงานให้ พ.ต.อ.คุณเดช ณ หนองคาย ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย ทราบ ก่อนประสานให้ หน่วยกู้ชีพอบต.ไม้ขาว
ตรวจสอบเบื้องต้นที่เกิดเหตุบนสะพานสารสิน พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น PCX สีขาว จอดอยู่บนสะพาน และมีโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง อยู่ภายในรถจักรยานยนต์ ทางเจ้าหน้าที่ฯจึงได้เก็บรถไปไว้ที่สภ.ท่าฉัตรไชย
จากการ สอบถามจากชาวบ้านที่มาตกปลาบริเวณสะพานดังกล่าว ว่า เห็นหญิงคนดังกล่าวขับรถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณสะพานสารสิน (ฝั่งท่าฉัตรไชย) แล้วขึ้นไปกระโดดจากบริเวณโดมของสะพานและได้จมหายไปไม่สามารถช่วยได้ทัน
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้ประสานญาติของผู้สูญหายให้ทราบแล้ว และเดินทางมารอเฝ้าติดตามการค้นหา ท่ามกลางความหวังว่าจะพบตัวผู้สูญหายโดยเร็ว ทราบชื่อภายหลัง ผู้สูญหายคือ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 25 ปี เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งกลางเมืองภูเก็ต ญาติเผยน่าจะเกิดจากความเครียดจากปัญหาสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสายวันนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานแวดล้อมและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป