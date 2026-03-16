ตชด.พลีชีพ! ปัตตานีปิดล้อมอีกครั้งวิสามัญฯคนร้ายได้ 1 รายพร้อมอาวุธสงคราม

ปัตตานี - เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการณ์พิเศษร่วม จ.ปัตตานีบุกปิดร่วมบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ อ.หนองจิกอีกครั้ง ปะทะเดือดคนร้ายหนีเข้าป่า ตชด. พลีชีพ 1 หลังปะทะพบศพคนร้าย 1 รายพร้อมยึดปืนยาวติดกล้อง
วันนี้ (16 มี.ค.) เวลา 05.30 น. พล.ต.ณรงค์ ตันติสิทธิพร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้รับแจ้งจากหน่วยปฏิบัติการณ์พิเศษร่วม จ.ปัตตานีว่า ได้ทำการปิดล้อมในพื้นที่ ม.6 บ้านปะการือสง ต.ตุยง อ.หนองจิก หลังรับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่ว่าพบความเคลื่อนไหวของบุคคลต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบเข้ามาหลบซ่อนตัวภายในป่าหลังหมู่บ้าน
หลังได้รับแจ้งจึงได้ขอกำลังสนับสนุนเข้าพื้นที่เพื่อทำการปิดล้อม และได้ประสานไปยังผู้นำท้องที่เข้ามาเพื่อเจรจา แต่ปรากฏว่าเมื่อเวลา 09.30 น. ขณะเข้าทำการปิดล้อมบ้านต้องสงสัยหลังหนึ่ง คนร้ายซึ่งหลบอยู่ภายในบ้านได้ใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่เจ้าหน้าที่จำนวนหลายนัด ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกระโดดหลบกระสุนของคนร้ายและได้มีการยิงตอบโต้ คนร้ายได้กระโดดออกจากบ้านวิ่งเข้าไปในป่าสวนยางท้ายหมู่บ้าน และได้มีการยิงปะทะต่อเนื่อง ประมาณ 10 นาที
ภายหลังเสียงสงบ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ สาหัส จำนวน 1 นาย จึงรีบนำร่างออกมาจากจุดปะทะ และรีบนำขึ้นรถยนต์ส่งโรงพยาบาลปัตตานี แพทย์ได้ทำการช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน เนื่องจากถูกกระสุนปืนเข้าบริเวณหน้าผาก อาการสาหัสและเสียเลือดมาก และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อ สิบตำรวจเอก วราเทพ ศรีสุวรรณชนะ สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43
ต่อมา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้ประสานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จากหน่วยเฉพาะกิจอโณทัยบินทางอากาศตรวจความเคลื่อนไหวของคนร้าย และประสานผู้นำท้องถิ่น เข้ามาในพื้นที่เพื่อทำการเจรจา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนร้ายออกมามอบตัว
ขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ได้มีการเสริมกำลังเข้าโอบล้อมบริเวณป่า ซึ่งขณะปิดล้อมคนร้ายที่หลบซ่อนอยู่ในป่าได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้า หน้าที่อีกครั้ง จนเกิดการยิงปะทะกันดุเดือดและได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ การปะทะยังมีอย่างต่อเนื่อง จนเจ้าหน้าที่ได้มีการเสริมรถหุ้มเกาะเข้าประชิดแนวหน้า อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ยังคงมีการปิดล้อมและมีการยิงตอบโต้อย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเวลา 10.40 น. เสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานรถแบ็คโฮของหน่วยทหาร และกระจายกำลัง เข้าไปเคลียร์พื้นที่ ปรากฏว่า พบศพคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตอยู่พงหญ้ากลางป่าสวนยาง เป็นชายยังไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 30 ปี สวมชุดสีดำทั้งเสื้อและกางเกง ข้างศพพบปืน เอ็ม 16 ติดกล้องจำนวน 1 กระบอก เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้ให้เป็นหลักฐาน
จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า กลุ่มคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 2 คน และเป็นกลุ่มเดียวกันที่ได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ ขณะปิดล้อมตรวจค้นบ้านในพื้นที่ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก เมื่อวันที่ 11 มีค. ที่ผ่านมา ซึ่งการปะทะครั้งนั้นทำให้คนร้ายถูกวิสามัญฯ เสียชีวิต 1 รายและยึดอาวุธ เอ็ม 16 และอาวุธปืนพกสั้นขนาด .38 รวม 2 กระบอก เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการปะทะครั้งนี้ น่าจะเป็นกลุ่มของนายแวอารี ซึ่งเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการณ์มีจับคดีความมั่นคงที่เคลื่อนไหวมาจากอำเภอยะรัง เตรียมเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่เพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่ ซึ่งในความความมั่นคง ได้ติดตามความเคลื่อนไหวจนทราบว่ากลุ่มคนร้าย มีการเคลื่อนย้ายระเบิดแสวงเครื่องเพื่อเตรียมก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าว