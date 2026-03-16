อุทาหรณ์! ชาวบ้านเร่งช่วยเยาวชนจมน้ำหลังมาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนเพื่อคลายร้อน

พัทลุง - ชาวบ้านเร่งช่วยเหลือนักฟุตบอลวัย 14 ปี จมน้ำก่อนส่งต่อ รพ.พัทลุง หลังได้มาเล่นน้ำกับกลุ่มเพื่อนเพื่อคลายร้อน ที่ลำคลองฝายบ้านหูนบ ท้องที่ ม.8 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง
วันนี้ (16 มี.ค.) ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ รพ.พัทลุง เร่งช่วยเหลือ เด็กชายธีรวัฒน์ เรืองพุธ อายุ 14 ปี นักฟุตบอลโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัลยาจังหวัดพัทลุง หลังจากที่ เด็กชายธีรวัฒน์ พร้อมเพื่อนทีมนักฟุตบอลจำนวน 6 คน ได้เช่าเหมารถตุ๊กตุ๊กมาเล่นน้ำที่ลำคลองฝายบ้านหูนบ ท้องที่ ม.8 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง เพื่อเล่นน้ำคลายร้อนในลำคลองธรรมชาติ
แต่ขณะที่กำลังเล่นน้ำได้เกิดกระแสน้ำหมุนพัดเอานักฟุตบอล 3 คนจมน้ำ ในขณะที่ 2 คนช่วยเหลือตัวเองว่ายน้ำขึ้นมาได้ แต่ เด็กชายธีรวัฒน์ ได้จมน้ำไป ก่อนที่ชาวบ้านจะเห็นและได้ช่วยกันงมหาเกือบ 10 นาทีจึงพบร่าง และช่วยกันทำ CPR พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพเข้าช่วย แต่ว่าน้องยังคงหมดสติจึงนำร่างส่ง รพ.พัทลุง เพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือต่อไป
จากการสอบถามในเบื้องต้นทราบว่า นักกีฬาฟุตบอลกลุ่มดังกล่าวชอบมาเล่นน้ำคลายร้อนกันบ่อยครั้ง ในจุดดังกล่าว แต่วันนี้เกิดพลาดท่าจมน้ำจนเกิดเหตุการณ์อันตรายดังกล่าว
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง สายตรวจตำบลท่ามิหรา กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศร้อนและเป็นช่วงปิดเทอม ทำให้เด็กชอบมาเล่นน้ำที่ฝายบ้านหูนบกันบ่อยครั้ง และทางตำรวจก็ได้ขับรถมาวนและตักเตือนอยู่เรื่อข ๆ แต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการแบบนี้ขึ้น