ชาวเบตงบางส่วนแห่เติมน้ำมันในมาเลย์หลังบางปั๊มในประเทศน้ำมันหมดชั่วคราว

ยะลา - ประชาชนเบตงแห่นำรถและแกลลอนบรรจุน้ำมันมาต่อคิวเติมจนล้นปั๊มในพื้นที่ ขณะที่บางส่วนนำรถไปเติมที่ประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากราคาที่ถูกกว่า แต่จำกัดเติมได้ไม่เกิน 35 ริงกิตเท่านั้น
วันนี้ (16 มี.ค.) บรรยากาศการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งใน อ.เบตง จ.ยะลา หลังสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวน ทำให้ประชาชนจำนวนมากต่างเร่งเติมน้ำมันเพื่อสำรอง ทั้งในภาคการเกษตรและการขนส่ง ส่งผลให้บางปั๊มในพื้นที่น้ำมันหมดชั่วคราว
จากการสำรวจปั๊มน้ำมันในอำเภอเบตง พบว่าบางสถานีบริการน้ำมันต้องติดป้าย “น้ำมันดีเซลหมด” บางปั๊มติดป้าย ”เปิด 12.00 น. ปิด 18.00 น.” ขณะที่บางปั๊มมีรถยนต์ของประชาชนต่อแถวรอเติมน้ำมันยาวเหยียดจนล้นออกไปบนถนน เนื่องจากรถบรรทุกน้ำมันยังไม่สามารถนำส่งได้ทัน โดยประชาชนบางส่วนยังนำแกลลอนบรรจุน้ำมันขนาดใหญ่ติดรถกระบะมาเติมสำรอง ขนาด 200 ลิตร โดยทางปั๊มได้จำกัดปริมาณการเติมโดยให้เติมได้ไม่เกินคนละ 1,000 บาทน้ำมันทุกชนิด ทำให้ผู้ใช้รถที่มาจากนอกพื้นที่บางส่วนไม่สามารถเติมน้ำมันได้
ลูกค้ารายหนึ่งที่นำแกลลอนน้ำมันมาเติม เปิดเผยว่า ตนประกอบอาชีพรับจ้างดูแลสวนส้มโชกุน ปกติจะใช้น้ำมันวันละประมาณ 1,000-2,000 ลิตร แต่เมื่อเกิดสถานการณ์จำกัดการเติม ทำให้ครั้งนี้สามารถเติมได้เพียง 1,000 ลิตรเท่านั้น อีกทั้งต้องมารอคิวตั้งแต่เวลา 06.00 น. และปั๊มจะปิดให้บริการในเวลา 10.00 น.เนื่องจากน้ำมันหมด
ขณะที่เกษตรกรรายหนึ่งระบุว่า ต้องใช้น้ำมันมากกว่า 100 - 200 ลิตรต่อวัน สำหรับเครื่องสูบน้ำในการเตรียมดินและทำการเกษตรในการดูแลสวนทุเรียน แต่หลายปั๊มไม่อนุญาตให้นำภาชนะมาเติม จึงอยากให้มีมาตรการผ่อนผันสำหรับเกษตรกร เพราะการนำเครื่องจักรกลเกษตรมาเติมน้ำมันที่ปั๊มนั้นทำได้ยาก
ด้านเจ้าของปั๊มน้ำมันเปิดเผยว่า น้ำมันมีไม่ขาดรวมทั้งน้ำมันดีเซลด้วย และน้ำมันมีทุกวันโดยทางปั๊มจะนำรถไปบรรทุกจากคลังสงขลามาประมาณ 18,000 ลิตร คาดว่าจะสามารถให้บริการได้เพียงประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนหมดทุกวัน และต้องรอรถส่งน้ำมันในวันถัดไป
ส่วนประชาชนบางส่วนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตัดสินใจเข้าไปเติมน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากราคาน้ำมันราคาถูกกว่าในประเทศไทย โดยราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 2.15 ริงกิต น้ำมันเบนซิน 95 ลิตรละ 1.99 ริงกิต และน้ำมันเบนซิน 97 ลิตรละ 3.85 ริงกิต โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอยู่ที่ 1 ริงกิต เท่ากับ 8.25 บาท ส่วนราคาน้ำมันดีเซลใน อ.เบตง จ.ยะลา ขณะนี้ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 30.48 บาท น้ำมันเบนซิน 95 ลิตรละ 31.09 บาท น้ำมันเบนซิน 91 ลิตรละ 39.68 บาท
ขณะที่ทางการมาเลเซียได้มีการเฝ้าระวังและกำชับให้ปั๊มน้ำมันสามารถเติมน้ำมันให้รถที่มาจากประเทศไทยคันละไม่เกิน 35 ริงกิต เนื่องจากมาเลเซียจะมีการชดเชยภาษีน้ำมันให้กับประชาชน เพื่อไม่ให้ประชาชนในประเทศได้รับความเดือดร้อนจากการปรับราคาน้ำมันในตลาดโลกเช่นกัน