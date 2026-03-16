สู้ไม่ไหว! คนขับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ จ.ตรัง โอดกระทบหนักน้ำมันแพงจนอาจต้องขายรถ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตรัง - คนขับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ จ.ตรัง เดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาน้ำมันแพง ทุกรายบ่นเป็นเสียงเดียวกันหากรัฐยังปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัวแบบนี้ อาจต้องปรับค่าโดยสารเพิ่มมากขึ้นหรือขั้นหนักสุดอาจต้องขายรถไป

วันนี้ (16 มี.ค.) นายจำเริญ สมานกุล บอกว่า เดิมรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ สัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง เคยมีกว่า 600 คัน แต่ตอนนี้เหลือประมาณ 120 คัน และยังเหลือวิ่งรับส่งผู้โดยสารประมาณ 30 คันเท่านั้น ซึ่งนอกจากเหลือน้อยแล้ว ยังถูกแย่งลูกค้าจากรถแกร็บที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้รายได้จากเดิมวันละ 200-300 บาท ตอนนี้บางวันได้ประมาณ 80-100 บาท ขณะที่ค่าน้ำมันใช้ประมาณวันละ 150-200 บาท เพราะรถตุ๊กตุ๊กหัวกบต้องเติมแก๊สโซฮอล์ 95 ซึ่งมีราคาแพง

“หากรัฐปล่อยลอยตัวจะยิ่งกระทบหนัก สิ่งที่สงสัยคือ ทำไมน้ำมันมาเลเซียถูกกว่าประเทศไทย ทั้งๆ ที่ไทยเรามีบ่อน้ำมันหลายบ่อเป็นของตัวเอง เพราะโกงกินกันมากใช่หรือไม่ ไม่มีอะไรจะฝากถึงรัฐบาล เพราะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ ตอนนี้คงต้องตัวใครตัวมัน” นายจำเริญ กล่าว


ด้าน นายธีระพรณ์ ขำยินดี บอกว่า ตนขับรถรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ มาประมาณกว่า 40 ปีแล้ว ถ้าน้ำมันลอยตัวคงต้องอยู่ในภาวะจำยอม เพราะประชาชนอย่างตนคงไม่สามารถทำอะไรได้ และอาจต้องปรับค่าโดยสารเพราะตอนนี้ต้องเติมน้ำมันวันละ 200 บาท ขณะที่รายได้ไม่แน่นอน บางวันได้แค่ 80 บาท จึงอยากให้รัฐบาลช่วยทำวิธีไหนก็ได้ ที่สามารถตรึงราคาน้ำมันต่อ เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคให้สามารถอยู่ได้

เช่นเดียวกับคนขับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบรายอื่นๆ ก็บอกว่า หากรัฐปล่อยให้น้ำมันลอยตัวคงต้องขายรถ เพราะสู้ค่าน้ำมันไม่ไหว เพราะจากสภาพค่าครองชีพที่แพงในปัจจุบันนี้ ราคาน้ำมันไม่ควรสูง 30 กว่าบาทต่อลิตร จึงจะอยู่ได้ แต่สิ่งที่สงสัยคือทำไมน้ำมันไทยถึงแพงกว่ามาเลเซีย เป็นเพราะนักการเมืองมีเอี่ยวกับนายทุนหรือไม่





