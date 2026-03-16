สรรพสามิตยึดบุหรี่เถื่อนล็อตใหญ่ที่ส่งผ่านไปรษณีย์ มูลค่าความเสียหายกว่า 42 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เจ้าหน้าที่สรรพสามิตเข้ายึดบุหรี่เถื่อนจากต่างประเทศที่ขายผ่านออนไลน์ โดยส่งทางพัสดุไปรษณีย์ล๊อตใหญ่ จำนวน 709 ชิ้น ค่าปรับมูลค่ากว่า 42 ล้านบาท ที่ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เตรียมวางแผนเร่งขยายผลจับกุม
วานนี้ (15 มี.ค.) ที่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เร่งปราบปรามบุหรี่เถื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวิธีมาขายกันทางออนไลน์มากขึ้น จากการสืบสวนทางระบบออนไลน์ของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 บูรณาการร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา และสำนักงานสรรพสามิต สาขาหาดใหญ่ ได้เข้าทำการตรวจยึดอายัดกล่องพัสดุซึ่งบรรจุบุหรี่เถื่อนภายในศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้า ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซึ่งได้มีการขนส่งมาทางพัสดุไปรษณีย์ จำนวน 709 ชิ้น เพื่อนำไปทำการตรวจสอบในรายละเอียดต้นทางว่าถูกส่งมาจากที่ใด และปลายทางส่งไปที่ไหนบ้างเพื่อที่จะขยายผลจับกุม ตัดวงจรการค้าบุหรี่เถื่อนทางออนไลน์ต่อไป เบื้องต้นบุหรี่เถื่อนของกลางที่ยึดได้เป็นบุหรี่เถื่อนจากต่างประเทศที่มิได้เสียภาษี จำนวนประมาณ 70,000 กว่าซอง ประมาณการค่าปรับ 42,000,000 บาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำของกลางส่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาหาดใหญ่ เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการตามกฏหมายต่อไป