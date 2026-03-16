นักท่องเที่ยวสุดตื่นเต้น ฉลามวาฬ โผล่อวดโฉม กลางวงเล่นน้ำ ทะเลเกาะพีพี

กระบี่ - นักท่องเที่ยวสุดตื่นเต้น ฉลามวาฬ โผล่ กลางวงเล่นน้ำ ทะเลเกาะพีพี แบบไม่คาดคิด สะท้อนทะเลฟื้นตัว ด้านอช.พีพี ประชาสัมพันธ์เตือน นทท.เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการรบกวน
วันนี้ (16 มี.ค.) บรรยากาศท้องทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา–หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ สร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวอย่างมาก หลังมีการบันทึกภาพ “ฉลามวาฬ” สัตว์ทะเลขนาดใหญ่และหายาก โผล่ว่ายน้ำอวดโฉมอย่างสงบ บริเวณแหล่งดำน้ำชื่อดัง เกาะบิดะใน และเกาะบิดะนอก ของเกาะพีพี ท่ามกลางนักดำน้ำที่กำลังชมความงดงามใต้ท้องทะเล
สำหรับ ฉลามวาฬตัวดังกล่าว ว่ายน้ำอย่างช้า ๆ ไม่ตื่นตกใจ แถมยังว่ายเข้ามาใกล้นักท่องเที่ยวที่กำลังดำน้ำ ทำให้หลายคนได้เห็นภาพสุดประทับใจแบบใกล้ชิด ท่ามกลางความตื่นเต้นของ นทท.
ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว เว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการรบกวน เพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและสัตว์ทะเล
นายเกรียงไกร เพาะเจริญ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา–หมู่เกาะพีพี เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา เวลา 13.41 น. ขณะเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.5 (อ่าวมาหยา) ออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ และพบฉลามวาฬจำนวน 1 ตัว ความยาวประมาณ 3–5 เมตร ว่ายน้ำอยู่ภายในเขตอุทยานฯ
จากการสังเกตพบว่า ฉลามวาฬตัวดังกล่าวมี สภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่พบร่องรอยบาดเจ็บ ก่อนจะว่ายน้ำวนอยู่บริเวณแหล่งดำน้ำช่วงหนึ่ง แล้วค่อย ๆ เคลื่อนตัวออกสู่ทะเลเปิด
การปรากฏตัวของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และหายากในครั้งนี้ ถือเป็น สัญญาณที่ดีของระบบนิเวศทางทะเล หลังอุทยานฯ เดินหน้ามาตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวด ตามแนวทางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เน้นการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากควบคู่กับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งแจ้งเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ รักษาระยะห่างจากฉลามวาฬอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ทะเลหายากชนิดนี้
หัวหน้าอุทยานฯ ระบุเพิ่มเติมว่า การพบฉลามวาฬครั้งนี้สะท้อนถึง ผลสำเร็จของมาตรการฟื้นฟูทะเลหมู่เกาะพีพี ทั้งการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว การจัดการขยะทะเล และการดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้น ทำให้ท้องทะเลกลับมามีความสงบและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายากอีกครั้ง
ทั้งนี้ อุทยานฯ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวทุกฝ่าย ร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย และสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน.