พังงา-ตื่นตา! ฝูงโลมาปากขวดนับร้อยตัว โชว์ตัวกลางทะเลใกล้เกาะตาชัย ถือเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ยากในน่านน้ำไทย ตอกย้ำความสำเร็จนโยบายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยภาพสุดประทับใจ หลังเจ้าหน้าที่สายตรวจทางทะเลของอุทยานฯ พบฝูง โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose Dolphin) จำนวนมากประมาณ 120 ตัว รวมกลุ่มกันบริเวณใกล้เกาะตาชัย ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ยากในน่านน้ำไทย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ขณะเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนตามภารกิจปกติ โดยพบฝูงโลมาจำนวนมากกระจายตัวเต็มผืนน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของทะเลอันดามัน สร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก
นายศิริวัฒน์ กล่าวว่า โดยปกติโลมาปากขวดจะรวมตัวกันเป็นฝูงเล็กประมาณ 10–20 ตัว แต่การพบฝูงขนาดใหญ่กว่า 100 ตัวในครั้งนี้ หรือที่เรียกว่า “Super Pod” ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลบริเวณเกาะตาชัยและหมู่เกาะสิมิลัน เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า โลมามีความยาวลำตัวประมาณ 1–2.5 เมตร ว่ายน้ำอย่างร่าเริง บางส่วนว่ายเคียงคู่ไปกับเรือตรวจการณ์ บางตัวกระโดดขึ้นเหนือน้ำโชว์ตัวอย่างสวยงาม คล้ายกับกำลังต้อนรับทีมเจ้าหน้าที่ สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ การปรากฏตัวของฝูงโลมาขนาดใหญ่ยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งผลักดันการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสู่แนวทาง “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ไม่ทำลายทรัพยากร” โดยเน้นการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว การจัดระเบียบเส้นทางเดินเรือ และการเฝ้าระวังสัตว์ทะเลหายากอย่างใกล้ชิด
หัวหน้าอุทยานฯ ระบุเพิ่มเติมว่า การที่สัตว์ทะเลหายากกลับมาปรากฏตัวในพื้นที่จำนวนมากเช่นนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบกำลังให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำเที่ยวและนักท่องเที่ยว หากพบเจอสัตว์ทะเลหายาก ควรปฏิบัติตามหลักสากล ได้แก่ ลดความเร็วเรือ เดินเรือด้วยความเร็วคงที่และช้าที่สุด รักษาระยะห่างจากสัตว์ ห้ามขับเรือเข้าไปกลางฝูงหรือไล่ตาม รวมถึงงดกิจกรรมที่รบกวน เช่น การให้อาหาร ส่งเสียงดัง หรือกระโดดลงไปสัมผัสสัตว์โดยเด็ดขาด เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต