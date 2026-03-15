ความต้องการใช้น้ำมันในพังงาเริ่มตึงตัว หลังปั้มได้รับการจัดสรร 30 - 40 %

พังงา – สถานการณ์น้ำมันเริ่มตึงตัว ปั๊มย่านเขาหลัก ดีเซลหมดตั้งแต่เช้า ขณะปั๊มในเมืองยังเปิดบริการตามปกติ หลังได้โควต้าน้ำมันจากคลังลดลง 30-40% ต้องขอความร่วมมือผู้ใช้บริการไม่ซื้อน้ำมันไปกักตุน
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การใช้บริการปั๊มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดพังงา พบว่าในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า มีประชาชนและผู้ประกอบการนำรถเข้าแถวรอเติมน้ำมันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปั๊มน้ำมัน บางแห่งน้ำมันดีเซลหมดในช่วงเช้าที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ และ ในเวลา 14.30 น.รถบรรทุกน้ำมันได้เดินทางมาถึงแล้ว ทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวแห่นำรถไปเข้าแถวรอคิวเติมน้ำมันกันเป็นจำนวนมากคาดว่าน้ำมันจะหมดในเวลารวดเร็วแน่นอน ขณะที่บรรยากาศการใช้บริการปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ในเขตอำเภอเมืองพังงา ยังเป็นไปตามปกติ ประชาชนทยอยเข้ามาเติมน้ำมันทั้งรถยนต์และภาชนะบรรจุ แต่ไม่พบการต่อแถวยาวเหมือนในพื้นที่ท่องเที่ยว
นายการันย์ พฤกษ์รังษี รองประธานหอการค้าจังหวัดพังงา และ ผู้บริหารปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ในอำเภอเมืองพังงา เปิดเผยว่า ขณะนี้ปั๊มน้ำมันในพื้นที่ได้รับการจัดสรรน้ำมันจากคลังลดลงประมาณ 30–40 % ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการหน้าลานบริการ โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการไม่ซื้อน้ำมันไปกักตุน
ทั้งนี้ ลูกค้าประจำของปั๊มส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเกษตรกรชาวสวน ซึ่งมักซื้อน้ำมันใส่แกลลอนเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทางปั๊มจึงได้ขอความร่วมมือให้ลดปริมาณการซื้อชั่วคราวในช่วงนี้ เพื่อให้สามารถแบ่งปันน้ำมันให้ผู้ใช้บริการรายอื่นได้อย่างเพียงพอ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจกับลูกค้า และบริหารจัดการการจ่ายน้ำมันอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและภาคการเกษตรในจังหวัดพังงา
อย่างไรก็ตาม อยากให้รัฐบาลสร้างการสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนกว่าจะไม่มีน้ำมันใช้ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากหวั่นวิตกของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการที่เกรงว่าจะไม่มีน้ำมันใช้ ทั้งในภาคธุรกิจและด้านการเกษตร จึงแห่กันมาซื้อน้ำมันจนเกินกว่าความจำเป็นตามปกติ จนทำให้น้ำมันบางปั๊มไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ
ด้านภาคการท่องเที่ยว ได้สะท้อนปัญหาว่า ขณะนี้จังหวัดพังงากำลังประสบปัญหาจากนักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางเข้ามากว่า20เปอร์เซ็นต์จากพิษสงคราม และคาดว่าจะมีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวชวนคนไทยเที่ยวเมืองไทย ถ้ามีปัญหาขาดแคลนน้ำมันในพื้นที่แล้วใครจะกล้าเดินทางมาเที่ยวเขาหลัก จึงอยากให้มีการรีบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว