ภาพรวมสถานการณ์น้ำมันนราธิวาสยังปกติ แม้บางปั๊มจะจำกัดการเติมใส่แกลลอน

นราธิวาส - สถานการณ์น้ำมันนราธิวาสภาพรวมยังปกติ ปั๊มที่เคยถูกลอบวางระเบิดฟื้นตัวเปิดบริการสำรองน้ำมันเต็มพิกัด ขณะที่บางปั๊มเริ่มคุมเข้มการเติมใส่แกลลอนแต่ยังเติมใส่รถได้ตามปกติ
วันนี้ (15 มี.ค.) สถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ล่าสุด พบว่าภาพรวมการให้บริการตามสถานีบริการน้ำมันต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสและอำเภอใกล้เคียง ยังคงเป็นปกติ ประชาชนสามารถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามารับบริการเติมน้ำมันได้ตามปกติ โดยยังไม่มีรายงานการขาดแคลนน้ำมันในภาพรวมของจังหวัด
ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันหลายจุด พบว่าปริมาณน้ำมันสำรองในแต่ละปั๊มยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ กระแสการตื่นตระหนกหรือการกักตุนน้ำมันยังไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจน รถทุกประเภทยังคงสัญจรเข้าเติมน้ำมันได้ตามวงรอบปกติ
ในขณะที่ส่วนของปั๊มหลายแห่งที่เคยถูกระเบิดหลังกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ผู้ประกอบการได้ยกระดับความเชื่อมั่นด้วยการ “เติมน้ำมันเข้าถังสำรองแบบเต็มพิกัด” โดยจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า ปริมาณน้ำมันคงเหลือในสต็อกของปั๊มกลุ่มนี้เพียงพอที่จะรองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชนได้ต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม มีจุดที่น่าสังเกตบริเวณสถานีบริการน้ำมันบริษัท เอฟวัน เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (บางจาก) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นหนึ่งในปั๊มน้ำมันหลักใจกลางเมือง ทางปั๊มได้มีการปรับมาตรการภายใน โดยประกาศจำกัดการจำหน่ายน้ำมันสำหรับผู้ที่นำภาชนะหรือแกลลอนมาเติม โดยการจำกัดปริมาณการเติมใส่แกลลอน ไม่เกินคนละ 5 ลิตร ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เติมเข้าถังโดยตรงยังคงสามารถเติมได้แบบ “เต็มถัง” หรือตามความต้องการปกติ ซึ่งถือเป็นมาตรการป้องกันการกักตุนและช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนได้รับน้ำมันอย่างทั่วถึงในช่วงที่ความต้องการใช้พลังงานในพื้นที่ขยับตัวสูงขึ้น
และแม้จะมีการจำกัดการเติมใส่แกลลอนบ้างในบางจุด แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่เน้นการเติมใส่รถโดยตรง แต่สำหรับกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดเล็กที่ต้องใช้แกลลอนมาซื้อน้ำมัน อาจต้องมีการวางแผนการใช้งานให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว