“พิพัฒน์–นิพนธ์” ร่วมทำบุญเมืองหาดใหญ่ ตักบาตรพระ 1,109 รูป เนื่องในโอกาส 109 ปีเมืองหาดใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีฯ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงาน โครงการทำบุญเมืองหาดใหญ่ ตักบาตรพระ 1,109 รูป ภายใต้แนวคิด “109 ปี เมืองหาดใหญ่ รวมใจเติมบุญ หนุนพลัง Soft Power เยียวยามหาอุทกภัย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ซุ้มประตูไชน่าทาวน์ ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภายในพิธีมี พระเทพวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยประชาชนชาวสงขลาและผู้ศรัทธาจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมด้วยความศรัทธา
การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการรวมพลังของชาวหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาในการทำความดีร่วมกัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 109 ปีเมืองหาดใหญ่ พร้อมทั้งสะท้อนพลังของวัฒนธรรม ศรัทธา และความร่วมมือของประชาชนในการฟื้นฟูเมืองหลังจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา
กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่เมืองหาดใหญ่ ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการที่เมืองหาดใหญ่กำลังกลับมามีชีวิตชีวา และพร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนจากทุกพื้นที่อีกครั้ง