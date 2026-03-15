ทม.ชุมพร ทุ่มงบกว่า 800 ล้าน สร้างโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอย เป็นพลังงานไฟฟ้า

ชุมพร - เทศบาลเมืองชุมพร สร้างโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนมูลค่ากว่า800 ล้าน รองรับขยะจาก 27 อปท. เป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถในการกำจัดมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน
นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปิดเผยว่า ขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาสำคัญของเมือง เนื่องจากเป็นย่านเศรษฐกิจ มีประชากร อาศัยอยู่จำนวนมาก ดังนั้น ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองชุมพร มีสถานที่จัดเก็บและกำจัดขยะอยู่ที่เขากล้วย สำหรับกำจัดขยะทั้งในพื้นที่และองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง
นายศรีชัย เปิดเผยต่อว่า ขณะนี้เทศบาลเมืองชุมพร ได้ดำเนินการโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ หมู่ที่ 10 ตำบลหาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เป็นโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ และจำหน่ายไฟฟ้าขนาด 4 เมกะวัตต์ มีความสามารถในการกำจัดมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน พร้อมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบบำบัดมลพิษที่ได้มาตรฐาน มีการดำเนินการควบคุมการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามที่กฎหมายควบคุม
" โรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า กำลังก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2569 ใช้ขยะมูลฝอยจาก 27 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เป็นเชื้อเพลิง มีเป้าหมายจัดการขยะยั่งยืนและผลิตไฟฟ้าทดแทน โดยดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินลงทุน 812 ล้านบาท"
"วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ผลิตพลังงานทดแทน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการขยะของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง และสร้างพลังงานสะอาดจากขยะ ซึ่งเทศบาลเมืองชุมพรได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง." นายกศรีชัย กล่าว